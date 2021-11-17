Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб тренера ЦСКА Григория Бабаяна.

«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», — приводит слова Есентаева «Чемпионат».

Ранее пост главного тренера «Астаны» покинул Андрей Тихонов.

Бабаян с 2012 по 2019 год работал в «Астане» как ассистентом, так и главным тренером команды. С лета 2021 года 41-летний специалист занимает должность ассистента главного тренера ЦСКА.