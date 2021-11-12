Вратарь «Тоттенхэма» Льорис: «Приз имени Льва Яшина по значению не равен «Золотому мячу»

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис сравнил приз имени Льва Яшина с «Золотым мячом».

«Все мы любим атакующий футбол. Награждают за голы и красивые трюки. В 2019 году придумали приз имени Льва Яшина, его вручают лучшему вратарю года. Но это лишь версия. По своему значению он не равен «Золотому мячу», но это хоть какое-то признание. Мне повезло трижды попасть в список номинантов , но этот приз никогда не был моей целью», — приводит слова Льориса Le Parisien.

Первый вратарь, который получил приз имени Льва Яшина , был Алиссон из «Ливерпуля».

В этом году в список претендентов на награду вошли:

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), словенец Ян Облак («Атлетико»), словенец Самир Ханданович («Интер»), датчанин Каспер Шмейхель («Лестер»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), сенегалец Эдуард Менди («Челси»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и костариканец Кейлор Навас («ПСЖ»).

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.