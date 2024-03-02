Комаров: «Надеюсь, «Ростов» будет и дальше побеждать»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров ответил на вопрос, какую цель он ставит перед собой.

«Перед собой, наверное, сложно какую-то цель поставить. Надеюсь, что команда дальше будет побеждать и мы чуть исправим ситуацию в турнирной таблице», — приводит «РБ Спорт» слова Комарова.

На данный момент «Ростов» с 24 баллами идет на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0.

В текущем сезоне 20-летний Комаров провел 7 матчей в чемпионате России и отметился одним голом.