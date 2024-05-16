Мотта может заменить Аллегри в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост этим летом, пишет журналист Фабрицио Романо. На его место могут назначить Тиагу Мотту.

«Аллегри уйдет летом. Тиагу Мотта — главный кандидат на его замену», — цитирует слова Романо Juvenews.eu.

На данный момент Мотта тренирует «Болонью». Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.

Вчера, 15 мая, «Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0) и выиграл Кубок Италии.