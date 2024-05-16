Аллегри оценил свое будущее в «Ювентусе»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свое будущее в команде.
«Если в следующем сезоне я не буду тренировать этот клуб, то оставлю после себя сильную команду», — цитирует специалиста TuttoMercatoWeb.
Ранее в СМИ писали, что тренер покинет свой пост этим летом. На его место будет назначен Тиагу Мотта.
Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.
Вчера, 15 мая, «Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0) и выиграл Кубок Италии.
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|92
|
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|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
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|19
|6
|10
|65-39
|63
|
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|47-37
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|
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|15
|8
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|53-40
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|
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|12
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|
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|12
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|50
|
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|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
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|Салернитана
|36
|2
|10
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|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
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|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
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|1
|11
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