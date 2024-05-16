Аллегри оценил свое будущее в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свое будущее в команде.

«Если в следующем сезоне я не буду тренировать этот клуб, то оставлю после себя сильную команду», — цитирует специалиста TuttoMercatoWeb.

Ранее в СМИ писали, что тренер покинет свой пост этим летом. На его место будет назначен Тиагу Мотта.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.

Вчера, 15 мая, «Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0) и выиграл Кубок Италии.