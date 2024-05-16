Аллегри побил рекорд Манчини по победам в Кубке Италии

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

Главный тренер туринцев Аллегри стал самым титулованным тренером в истории национального Кубка. В его активе пять побед в этом турнире. Он обошел Роберто Манчини и Свена-Йорана Эрикссона, у которых по четыре победы.