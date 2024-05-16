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Сегодня, 08:27

Аллегри побил рекорд Манчини по победам в Кубке Италии

Виктория Кравченко
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«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

Главный тренер туринцев Аллегри стал самым титулованным тренером в истории национального Кубка. В его активе пять побед в этом турнире. Он обошел Роберто Манчини и Свена-Йорана Эрикссона, у которых по четыре победы.

Контракт тренера с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года.

Роберто Манчини
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 35 15 8 12 53-40 53
9
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 36 8 13 15 32-52 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 - : -
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Интер – Лацио
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Рома – Дженоа
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