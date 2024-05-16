Корнеев назвал победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке России заслуженной: «Хороший матч достойных соперников»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу питерцев в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над ЦСКА (0:0, пен. 5:4).

«Это был матч, где всего один гол мог решить результат в любую сторону, и уход в серию пенальти был логичным тому продолжением. И в этой серии «Зенит» был убедительней, чем ЦСКА и заслужил победу. В целом это был хороший матч достойных соперников. Жаль, что этот матч омрачила серия травм, особенно Торопа. Дай Бог им всем здоровья!» — сказал Корнеев «СЭ».

Первая игра в Москве завершилась вничью 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.