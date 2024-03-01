Анчелотти подтвердил, что Беллингем будет доступен к матчу с «Валенсией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что 20-летний англичанин полностью восстановился от повреждения голеностопа, полученного в игре с «Жироной» (4:0), и войдет в заявку клуба на предстоящую встречу.

«Он оправился от травмы и на 100% готов играть. Хоселу тоже восстановился и вернулся», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Беллингем отыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» пройдет 2 марта на стадионе «Месталья». Начало — в 23.00 мск.