Адвокат Гусев: «По всей видимости, Промеса накажут в ОАЭ, после чего он все еще сможет вернуться в Россию»

Адвокат Владимир Гусев прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом и возможность его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

«По всей видимости, Квинси Промеса накажут в ОАЭ. Соответственно, после этого думаю, он все еще сможет вернуться в Россию. Потому что минимум один приговор точно не вступил в силу, он был вынесен недавно. Шансы вернуться у него все еще есть. Единственное, я прочитал, что за это нарушение в ОАЭ предусмотрено лишение свободы, но думаю, что в такой цивилизованной стране и наказание в виде штрафа тоже есть. Думаю, что ему назначат наказание в виде штрафа. Заплатит и еще успеет вернуться. А если будет наказание, связанное с лишением свободы, то будет стоять вопрос об экстрадиции в Нидерланды», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.