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2 марта, 17:28

Адвокат Гусев: «По всей видимости, Промеса накажут в ОАЭ, после чего он все еще сможет вернуться в Россию»

Алина Савинова
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Адвокат Владимир Гусев прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом и возможность его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

«По всей видимости, Квинси Промеса накажут в ОАЭ. Соответственно, после этого думаю, он все еще сможет вернуться в Россию. Потому что минимум один приговор точно не вступил в силу, он был вынесен недавно. Шансы вернуться у него все еще есть. Единственное, я прочитал, что за это нарушение в ОАЭ предусмотрено лишение свободы, но думаю, что в такой цивилизованной стране и наказание в виде штрафа тоже есть. Думаю, что ему назначат наказание в виде штрафа. Заплатит и еще успеет вернуться. А если будет наказание, связанное с лишением свободы, то будет стоять вопрос об экстрадиции в Нидерланды», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Источник: Metaratings.ru
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Гусев
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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