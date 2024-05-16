Руни считает, что в «Манчестер Юнайтед» нужно устроить зачистку состава
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что «красным дьяволам» нужно избавляться от всех игроков, за исключением полузащитника Бруну Фернандеша.
«Они должны построить команду вокруг Бруну Фернандеша. Он качественный, в нем есть бойцовский характер. А от остальных избавиться. Думаю, нужно еще оставить молодых игроков, вместе с Бруну. Это должна быть массовая зачистка состава», — цитирует Руни Daily Mail.
15 мая «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в матче перенесенного 34-го тура АПЛ (3:2) и прервал серию из двух поражений в чемпионате Англии. На данный момент команда Эрика тен Хага с 57 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.
В заключительном туре сезона «красные дьяволы» сыграют против «Брайтона». Матч пройдет 19 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75-62
|60
|
7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81-60
|57
|
8
|МЮ
|37
|17
|6
|14
|55-58
|57
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55-60
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|- : -
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|- : -
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8