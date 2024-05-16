Руни считает, что в «Манчестер Юнайтед» нужно устроить зачистку состава

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что «красным дьяволам» нужно избавляться от всех игроков, за исключением полузащитника Бруну Фернандеша.

«Они должны построить команду вокруг Бруну Фернандеша. Он качественный, в нем есть бойцовский характер. А от остальных избавиться. Думаю, нужно еще оставить молодых игроков, вместе с Бруну. Это должна быть массовая зачистка состава», — цитирует Руни Daily Mail.

15 мая «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в матче перенесенного 34-го тура АПЛ (3:2) и прервал серию из двух поражений в чемпионате Англии. На данный момент команда Эрика тен Хага с 57 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре сезона «красные дьяволы» сыграют против «Брайтона». Матч пройдет 19 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.