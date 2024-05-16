Фернандеш: «Если я не нужен «МЮ» — я уйду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свое будущее в команде.

«Могу ли я покинуть клуб летом? Я буду здесь.Я должен быть нужен клубу. Я всегда говорил, что хочу быть тем, в ком клуб нуждается. Если я по какой-то причине не нужен «Юнайтед» — я уйду», — цитирует Фернадеша Daily Mail.

Сообщалось, что клуб готов продать португальца.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Всего за клуб он провел 230 матчей, забил 79 голов и отдал 64 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро