Почеттино оценил конкуренцию в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после победы над «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ оценил конкуренцию в лиге.

«Конкуренция в АПЛ всегда очень напряженная, Премьер-лига — самая сложная лига в мире. Отдаю должное игрокам, мы полностью заслужили победу», — цитирует специалиста ВВС.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут», а «Брайтон» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 мая.