Гави получил награду лучшему молодому игроку года

Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим молодым игроком 2022 года.

18-летний испанский футболист получил награду Golden Boy на церемонии вручения «Золотого мяча».

Гави дебютировал в основном составе «Барселоны» в чемпионате Испании 29 августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за испанский клуб во всех турнирах.

Среди номинантов на приз Golden Boy также были Карим Адейеми, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем и другие футболисты.