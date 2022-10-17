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Гави получил награду лучшему молодому игроку года

Алина Савинова
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Гави.
Фото AFP

Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим молодым игроком 2022 года.

18-летний испанский футболист получил награду Golden Boy на церемонии вручения «Золотого мяча».

Гави дебютировал в основном составе «Барселоны» в чемпионате Испании 29 августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за испанский клуб во всех турнирах.

Среди номинантов на приз Golden Boy также были Карим Адейеми, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем и другие футболисты.

ФК Барселона
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