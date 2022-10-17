Месси назвал Францию и Бразилию главными фаворитами на победу на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, кого считает главными претендентами на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл. Но если мне придется оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на победу в этом чемпионате мира», — приводит слова Месси RMC Sport.

Сборная Бразилии является наиболее титуловоной командой на чемпионатах мира с пятью победами. Национальная команда Франции — действующий победитель ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.