Депутат Лебедев: «РПЛ катится к чемпионатам Киргизии и Казахстана»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» 12 марта прокомментировал обновление рейтинга УЕФА, в котором Нидерланды подвинули Россию на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«Новость страшная. Еще вчера мы боролись с Португалией за возможность иметь большее количество клубов в еврокубках, а сейчас опустились ниже самой нефутбольной страны Европы. Это серьезный сигнал Дюкову и компании, которая находится в руководстве РФС, — сказал Лебедев «СЭ». — Наш футбол котится вниз. И это не болезнь, когда можно выписать рецепт, купить антибиотик и все пройдет. За один день мы не сможем вернуть нашему футболу былое величие».

Причинами падения российского футбола Лебедев назвал лимит на легионеров и отсутсвие качественных полей у многих клубов РПЛ.

«Когда ЦСКА и «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА, лимита на легионеров не было. Надо определить, чего мы хотим — успешно выступать в еврокубках или вернуться в советское прошлое, чтобы мы никуда не ездили и не участвовали?

Считаю, что надо отменять лимит», — отметил депутат.

Также Лебедев назвал чемпионаты, к уровню которых сейчас приближается РПЛ.

«Мы и политически, и экономически катимся к чемпионатам Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси. Вот, что нас ждет. «Динамо» Киев и «Шахтер» выступают гораздо лучше наших клубов. Надо что-то делать, а у нас не делается ничего! Никакого развития у нас не происходит — элементарно нет денег. Все деньги, что есть у РФС, тратятся на более значимые турниры, а про развитие детско-юношеского спорта никто не заикается», — добавил он.

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Нидерландам два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У РФ — 38,382 балла. Голландцы отодвинули россиян с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10 места в сезоне-2021/22.

(Константин Колмаков)