Дисквалификация экс-главы Африканской конфедерации футбола сокращена до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию бывшего президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмада Ахмада. Срок его дисквалификации был сокращен.

Согласно решению суда, срок отстранения функционера от футбольной деятельности составит два года вместо пяти, которые он изначально получил. Уменьшен также размер штрафа — с 200 000 до 50 000 швейцарских франков.

19 ноября 2020 года комитет по этике ФИФА принял решение дисквалифицировать за злоупотребление служебным положением. Ему поставили в вину принятие подарков, а также незаконное присвоение денежных средств.

61-летний чиновник был президентом Африканской конфедерации футбола с 2017 года.