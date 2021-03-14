«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом»
Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал «СЭ» эпизод с избиением футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ-2.
«Мы готовим официальное заявление. Пока комментировать не буду», — сказал Ларин «СЭ».
Ранее «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидента, который произошёл с игроком юношеской команды Максимом Шнапцевым. Директор спортивной школы железнодорожников Андрей Щиголев заявил, что в инциденте разбираются правоохранительные органы.
13 марта после игры ЮФЛ-2 с «Чертаново» Шнапцев получил серьезные травмы. Несколько соперников напали на него после матча.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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