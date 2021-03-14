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«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом»

11:43
Максим Шнапцев. Фото ФК «Локомотив»
Максим Шнапцев. Фото ФК «Локомотив»
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Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал «СЭ» эпизод с избиением футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ-2.

«Мы готовим официальное заявление. Пока комментировать не буду», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидента, который произошёл с игроком юношеской команды Максимом Шнапцевым. Директор спортивной школы железнодорожников Андрей Щиголев заявил, что в инциденте разбираются правоохранительные органы.

13 марта после игры ЮФЛ-2 с «Чертаново» Шнапцев получил серьезные травмы. Несколько соперников напали на него после матча.

(Константин Колмаков)

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