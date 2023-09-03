Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел ад в «ПСЖ»

Бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, как отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

«Я был очень рад тому году, который он провел, — начал Неймар. — Но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы».

Также Неймар неоднозначно высказался о времени в «ПСЖ».

«В Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться сотворить историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха», — добавил он.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

В июне этого года 36-летний футболист перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 10 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.