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3 сентября, 21:21

Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел ад в «ПСЖ»

Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел ад в «ПСЖ»
Алина Савинова
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Неймар и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, как отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

«Я был очень рад тому году, который он провел, — начал Неймар. — Но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы».

Также Неймар неоднозначно высказался о времени в «ПСЖ».

«В Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться сотворить историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха», — добавил он.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

В июне этого года 36-летний футболист перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 10 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Источник: https://ge.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2023/09/03/neymar-se-compara-a-zico-e-faz-promessa-ao-santos-pode-ter-certeza-que-vou-voltar.ghtml
Лионель Месси
Неймар Сантос
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Лион» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

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Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

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Монако

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Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

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Лилль

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Александр Ляказетт

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Лион

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