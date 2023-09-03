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Сегодня, 20:45

«Лион» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Прямая трансляция матча 4-го тура лиги 1 «Лион» — «ПСЖ»
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Лион» и «ПСЖ» сыграют в матче 4-го тура лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.

Ранее стало известно, что французский нападающий «ПСЖ» Юго Экитике не примет участие в матче против «Лиона». Главный тренер парижан Луис Энрике сообщил футболисту, что больше не рассчитывает на него. Одним из основных претендентов на форварда называется петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые готовы предложить за Экитике порядка 25 миллионов евро.

Парижане занимают девятое место с 5 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лион» располагается на 16-й строчке с одним баллом.

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ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Ницца» на своем поле обыграла «Страсбур»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
4
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
5
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
6
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
7
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
8
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
9
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
10
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
18
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 2 : 0
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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