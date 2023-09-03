«Лион» и «ПСЖ» сыграют в матче 4-го тура лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.

Ранее стало известно, что французский нападающий «ПСЖ» Юго Экитике не примет участие в матче против «Лиона». Главный тренер парижан Луис Энрике сообщил футболисту, что больше не рассчитывает на него. Одним из основных претендентов на форварда называется петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые готовы предложить за Экитике порядка 25 миллионов евро.

Парижане занимают девятое место с 5 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лион» располагается на 16-й строчке с одним баллом.