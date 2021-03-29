Россия не испугалась суперсборной Франции. Но теперь нашей молодежке нужен подвиг против Дании

Во 2-м туре группового турнира Евро-2021 команда Михаила Галактионова уступила трехцветным, пропустив два гола с пенальти (0:2).

Чемпионат Европы U21

Группа C

Россия U21 — Франция U21 — 0:2 (0:2)

Голы: Эдуар, 15 — с пенальти (0:1). Иконе, 24 — с пенальти (0:2).

Россия U21: Максименко, Дивеев, Евгеньев, Маслов, Обляков (Умяров, 61), Лесовой (Ломовицкий, 46), Макаров (Куликов, 77), Глебов (Тюкавин, 77), Захарян (Грулев, 46), Чалов, Тикнизян.

Франция U21: Лафон, Кунде, Конате, Дагба, Трюффер (Мауасса, 77), Иконе, Сумаре (Гендузи, 83), Февр (Камавинга, 70), Тшуамени, Эдуар (Коло Муани, 77), Гуири (Клод-Морис, 70).

Предупреждения: Маслов, 23. Коло Муани, 90+2.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

28 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш».

Российская молодежка всего во второй раз в XXI веке вышла в финальную часть Евро и начала с победы. Да еще какой — 4:1 против Исландии.

Мы, конечно, порадовались, но все самое интересное команду Галактионова ждало впереди. Фаворит чемпионата, Франция, у которой самая высокая на турнире стоимость состава по данным transfermarkt.de — 462 миллиона евро (у стоящих по этому показателю вторыми англичан — 326 миллиона, у России — 76). Плюс Дания, которая в 1-м туре этих самых французов сенсационно положила на лопатки, запутав ситуацию в группе, а потом прибила еще и Исландию — 2:0.

Что ж, тем интереснее. И для меня лично на первый план вышел даже не результат, а качество футбола. Как наши 17-летние юноши становятся лучшими в Европе мы видели — встав вдесятером в своей штрафной и проходя соперников по пенальти. Из состава той сборной Игоря Колыванова никто до первой сборной так и не дорос, из созыва Дмитрия Хомухи трое — Головин, Баринов и Жемалетдинов.

Здесь же против Исландии мы чуть ли не впервые за долгие годы увидели команду, которая хотела именно играть в футбол и получать от него удовольствие.

Но то против аутсайдера. А как с французами? У которых в составе — россыпь звезд из серьезных взрослых европейских клубов. Парни стоимостью по 60 и чуть меньше миллионов евро — на серьезных ролях в «Лестере», «Севилье», «Монако», «Марселе», «Ренне», «Лилле».

Впрочем, перед стартовым свистком нас ждала неожиданность: большинство лидеров трехцветных — Камавинга, Гендузи, Камара, Фофана, Бадиашиле — остались в запасе. Видимо, главного тренера Сильвена Риполя взбесило поражение от Дании, он решил сделать ставку на менее раскрученных, зато более мотивированных ребят. Хотя все равно громких имен хватало: Кунде из «Севильи», Тшуамени из «Монако», Иконе из «Лилля», который уже провел четыре матча за первую сборную, Эдуар из «Селтика», забивший за молодежку 15 голов в 10 встречах.

Этот форвард и заработал первый пенальти, ловко найдя бедро Маслова на входе в штрафную, и сам же реализовал его. А потом Гуири попал в руку все тому же бедолаге Маслову. Второй 11-метровый — и 0:2.

Но сильно критиковать наших не хочется. Да, мы заметно уступали сопернику в физической мощи, движении, точности передач. Но разве боялись? Ничуть. Российская молодежка старалась отвечать атакой на атаку, и вряд ли уступила по голевым моментам.

Да и первыми создали реальную возможность забить именно россияне. На 5-й минуте Захарян одним неуловимым движением корпуса усадил на задницу Конате из «Лейпцига» и остался один перед вратарем. Попади в дальний угол самый юный автор гола в истории финальных турниров молодежных Евро — это стало бы фантастикой. Однако 17-летний динамовец с левой пробил во вратаря.

Ничего, на таких соревнованиях он может выступить и через два года, и через четыре. Главное — есть смелость и желание. Как и у всей молодежной сборной. А опыт Евро должен показать, в чем недостатки и куда надо стремиться.

При этом Максименко-то, если не считать двух пенальти, не приходилось чаще вступать в игру, чем его французскому коллеге по амплуа Лафону.

После перерыва трехцветные вообще сосредоточились на обороне. Понятно, что можно говорить об игре по счету, но все же наши слишком часто заходили в штрафную, чтобы считать, будто соперника такое развитие событий полностью устраивало.

И то, что в середине тайма Россия отодвинула события от своей штрафной, эту мысль полностью подтверждает.

А Галактионов давал сигнал подопечным, что бояться не стоит, выпуская нападающих — Грулева и Тюкавина, при том, что форвард Чалов продолжал оставаться на поле.

Забить так и не удалось, Россия уступила Франции — 0:2. Но стыдно за нашу сборную точно не было. Она до последнего искала счастья у чужих ворот.

Теперь же ей надо совершить подвиг — в последнем туре победить Данию с разницей в два мяча.

Удачи, парни!