Молодежка проиграла французам по делу. Но мордой по асфальту их никто не возил

Игорь Рабинер — о нефартовости Маслова, неопытности Захаряна и застое Облякова.

Нормальный матч нашей команды, не надо биться головой об стену. Да, получили с двух пеналей (оба были без вопросов), да, «поплыли» после этого. Но в перерыве пришли в чувство и провели вполне бодрый второй тайм, рук не опустили. Проиграли абсолютно по делу, но мордой по асфальту их никто не возил. У французов зверский состав, там Камавингу с Бадиашилем на лавку после поражения от Дании сажают. На уровне соперника стало понятно, что даже очень интересное наше поколение — так себе по сравнению с этими машинами.

У французов огромное преимущество в атлетизме, и Галактионову не удалось построить игру так, чтобы это нивелировать. Вся борьба, все подборы, по крайней мере, в первом тайме были французскими. Смотреть на то, как негабаритного Чалова, пытавшегося в центре поля зацепиться за мяч, раз за разом пожирали по три монстра зараз, было одновременно страшно и смешно. Чалов, здорово сыграв с Исландией, с французами не то, чтобы провалился, но и классных эпизодов не выдал. Когда надо было показать мастерство, молниеносно обработать и ударить — не получалось. Как и у других, впрочем. Тут нужно больше индивидуального мастерства, чем у ребят объективно есть. Даже у этих, которые вроде так хотят играть в хороший, креативный футбол.

И пусть не реализованный в начале матча при 0:0 момент, лучший для нас в этой игре, станет для Арсена Захаряна уроком того, как важно в матчах с топ-соперниками использовать свои шансы. Как они редки и ценны. При этом глупо упрекать за что-либо 17-летнего игрока в зарубе против 23- и 22-летних исполинов.

Для Павла Маслова это был матч-кошмар. Подножка и размахивание руками в своей штрафной — два пенальти, 0:2. Бывают такие нефартовые защитники, у которых вроде бы есть все качества, но каждая ошибка становится результативной. Но Тедеско не дурак, он видит, что этому парню просто надо этими ляпами переболеть и набраться опыта, как когда-то у Газзаева Березуцким. Неудачный матч провел и другой крайний защитник, Наир Тикнизяна. Ну все не в такт. Совмещая это с результативными ошибками Маслова, вспоминаю, как в момент объявления состава сказал: наши самые уязвимые места — фланги обороны. Так сегодня и было.

Лишний раз убеждаюсь, насколько стоит на месте Обляков. Он точно не лучше, чем был в первый веселый сезон в ЦСКА. За эти годы, допустим, Фомин превратился из игрока «Нижнего Новгорода» в лидера «Динамо», а Ваня, изначально находясь в гораздо более предпочтительной позиции, там же и остался.

Пусть у Дениса Макарова многое не получалось, начиная с неправильно подобранных бутс, и дриблинг проходил далеко не всегда, и в ногах собственных он запутывался, — от рубиновца исходила почти вся наша острота. И момент для Захаряна сделал он, и удар с наклевом в первом тайме, с трудом отбитый вратарем, и ещё ряд моментов. Продолжаю убеждаться в большом таланте этого человека, не померкшем даже на фоне французов.

Теперь надо просто выходить и обыгрывать Данию в два мяча. Сложно? А кто обещал, что будет легко? Задача ясна, ее нужно выполнять. Яркий перформанс с Исландией забыт не будет, но надо показать, что и против более сильных соперников эти парни способны на многое. Сегодня не было плохо, но и выше головы не прыгнули.