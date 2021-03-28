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Россия U21 — Франция U21: все голы матча

23:06
Молодежный чемпионат Европы. Россия — Франция. Фото Reuters
Молодежный чемпионат Европы. Россия — Франция. Фото Reuters
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Сборная России играет с командой Франции в рамках группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021.

15-я минута: гол Эдуара с пенальти

24-я минута: гол Иконе с пенальти

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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