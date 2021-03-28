«Французы просто выдохлись!» Вспомнили, как наша молодежка «возила» Анри и компанию

Сегодня новая дуэль с французами, но уже в финальной части Евро.

В октябре 1998 года российская молодежка в драматичном матче обыграла французов — 2:1. Вспомнили ту команду и попытались понять, почему она все-таки не отобралась на чемпионат Европы.

Отборочный матч ЧЕ-2000 и Олимпиады-2000

Россия (молодежная) — Франция (молодежная) — 2:1 (0:1)

Голы: Сиссе, 22 (0:1). Цаплин, 65 (1:1). Лактионов, 90 (2:1).

Россия: Чичкин, Аксёнов, Дуров, Нижегородов, Бурченков, Бут (к), Гусев (Булыкин, 76), Смирнов (Савельев, 90), Цаплин, Бузникин, Лактионов.

Франция: Ландро (к), Саньоль, Галлас, Сильвестр, Кристанваль, Дабо, Муре (Камара, 90), Дальма (Бассила, 52), Анри, Морейра (Бинье, 61), Сиссе.

10 октября 1998. Москва. Центральный стадион «Локомотив».

Перед игрой поход в театр

На молодежном чемпионате Европы-1998 сборная России выступила неудачно. В четвертьфинале с минимальным счетом уступили испанцам — 0:1. Далее последовало поражение от шведов — 0:2. И лишь в матче за 7-е место против румын россияне победили — 2:1.

Михаила Гершковича на посту главного тренера молодежки сменил Леонид Пахомов.

— Пахомов пришел со своими идеями. Появились новые упражнения, поменялся рисунок игры. Например, мы чаще стали использовать длинные передачи. Мяч в центре поля почти не задерживается, — рассуждал в те дни нападающий «Спартака» Максим Бузникин.

В отборочном цикле Евро-2000 обновленная команда стартовала с поражения: в Киеве проиграли Украине (0:1). Далее предстояла встреча с французами, которые в первом туре взяли верх над исландцами.

— После матча с Украиной я подумал, что наша команда вполне способна выйти из группы, — говорит Пахомов. — Да, уступили, но смотрелись весьма прилично. Помню, перед игрой с французами ко мне подошел Ролан Гусев: «Леонид Александрович, ну чего мы все время на базе сидим? Давайте куда-нибудь сходим». И я решил сводить ребят в театр. Вроде, в «Ленком». Всем понравилось. Вообще тогда хорошая компания подобралась, веселая, сплоченная. Перед каким-то матчем Максим Бузникин, спросил можно ли взять в Новогорск гитару. Я разрешил. Почему нет? И вот вечером после тренировок на базе наши игроки собирались, немного бренчали, пели. У Бузникина, по-моему, неплохо получалось (смеется). Но это уже, подчеркиваю, происходило в специально отведенное время! Жаль, что в итоге тогда не отобрались на Евро... Хорошие ребята. У меня ни с кем проблем не возникало. Сложный характер Безродного? Нет, никаких конфликтов с Артемом у меня никогда не было. Отличный парень! Да я вообще по своей натуре такой — неконфликтный.

Но вернемся непосредственно к тому матчу. Пахомов вынужден был включить в стартовый состав игроков из первого дивизиона — защитников Аксенова («Арсенал») и Нижегородова («Локомотив» НН). Оборона объективно считалась самым слабым звеном нашей команды. Главный тренер, проверив не один десяток защитников, вынужден был признать, что в высшем дивизионе лишь Бурченков более или менее регулярно выступает в своем клубе — «Торпедо».

А вот в составе французов было два игрока «Ланса» — Дальма и Морейра, которые уже принимали участие в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», защитник «Марселя», а в будущем «Челси» и «Арсенала» Галлас, футболисты из ближайшего резерва миланского «Интера» — Дабо и Сильвестр (почти 10 лет отыграл в «МЮ»). Ну и конечно, главный козырь «трехцветных», чемпион мира, нападающий «Монако» Анри.

— Французы тогда были очень сильны, — замечает Бузникин, — просто взгляните на их состав. Ландро, Галлас, Анри, Сильверстр... Грозный соперник. Мне показалось, что они нас недооценили, думали, что легко возьмут три очка. Но мы дали им бой. Показали, что мы точно не мальчики для битья.

«При взгляде на подопечных Раймона Доменека появлялись сомнения в том, что им не больше 21 года. Уж слишком высокие и крепкие. Как же с ними тягаться на «втором этаже»? Ведь среди наших футболистов баскетбольным ростом может похвастать разве что Чичкин», — писал корреспондент «СЭ».

Бурченков против Анри

Однако гости редко прибегали к игре головой, сделав ставку на быстрые контратаки в расчете на резкого и техничного Анри. К нему был приставлен Бурченков. Долгое время торпедовцу удавалось сдерживать представителя «Монако». На руку нам сыграла дождливая погода. На вязком поле чемпион мира никак не мог оторваться от своего опекуна.

— Стоит признать, дождь, снег, слякоть нам помогли. Гостям было непросто комбинировать. Они, наверное, в итоге подустали, — говорит Пахомов.

В середине тайма Бурченков все же «начудил», зачем-то решив в своей штрафной обвести Морейру. Французу не составило труда отобрать у него мяч и сделать пас свободному Анри, который бросил в прорыв Сиссе. Высоченный нападающий, выйдя один на один с Чичкиным, уверенно катнул мяч в сетку — 0:1.

— Почему Анри опекал Бурченков? Он наиболее опытный из всех защитников, — заметил Пахомов. — В «Торпедо» ему часто приходится выполнять функции персональщика. Сегодня с Анри он не справился, да еще и допустил грубую ошибку, которая привела к голу Сиссе. На установке я предупреждал защитников: никакой обводки!

У россиян мало что получилась впереди. Каждая вторая передача была неточной. Лактионов с Бузникиным пускались в дриблинг, но безуспешно. Лишь под занавес первой половины встречи хозяева создали убойный момент. Лактионов сыграл нестандартно: форвард южнокорейского «Самсунга» не стал лезть напролом, а продвинувшись вдоль линии штрафной площади, нанес коварный удар низом. Мяч угодил в штангу и отскочил к Буту. Но наш капитан не попал в створ...

— В первом тайме ребята не выполнили мою установку, — констатировал после игры Пахомов. — Я просил их как можно больше двигаться, чаще бить по воротам и отдавать как можно меньше поперечных передач. А ребята все сделали наоборот. В перерыве у нас состоялся жесткий разговор, который сыграл свою роль. Как и в предыдущем матче с украинцами мы начали играть только после пропущенного гола...

Кураж Бузникина

После перерыва хозяева резко преобразились, игроки прибавили в движении и исключили поперечные передачи. Ландро с трудом парировал коварный удар Лактионова, стали проходить пасы у Бута и Цаплина. Бузникин и вовсе поймал кураж. Сначала его сольный проход остановил голкипер. В следующей атаке спартаковец обманул защитников, которые ждали, что он сам пойдет в обыгрыш, откатив мяч Цаплину. Армеец вложил в удар всю силу. Ландро, закрытый своими игроками, увидел мяч слишком поздно. 1:1 за 25 минут до финального свистка. В оставшееся время французы только отбивались. Были моменты у Бута и Лактионова. Казалось, французы увезут из Москвы ничью. Все решил Бузникин — бесспорно, лучший игрок матча. На второй добавленной минуте спартаковец проскочил защитника на правом фланге и почти от лицевой линии выкатил пас в центр штрафной, где расторопнее других оказался Лактионов. Легионер пробил сильно с носка — Ландро оказался бессилен. 2:1.

— Вспоминаю концовку игры, — говорит Бузникин. — Мы начали давить, французы реально выдохлись! Мы смотрелись свежее, создали им много проблем. У меня тогда многое получалось на поле. Кажется, мне чаще всего противостоял Сильвестр. Но, вроде, я не растерялся (смеется). В ответном матче французы нас очень опасались, настроились на нас самым серьезным образом.

— По-моему, французы были хуже нас готовы физически, — рассуждал Лактионов после финального свистка. — Сил у них хватило только на один тайм. Я ожидал от соперника большего.

— Все ждали, когда вы выпустите Булыкина, а он появился на поле только за 15 минут до конца матча. Почему? — спросили Пахомова на пресс-конференции.

— Бузникин с Лактионовым играли хорошо, я не хотел их менять. Кроме того, в такую погоду Булыкину тяжело выполнять свои фирменные маневры.

— Игрокам положены премиальные?

— Еще перед началом турнира речь шла о том, что в случае победы над французами каждый футболист получит по 1000 долларов без вычета налогов. Как будет на самом деле, не знаю.

«Не было ни курток, ни кроссовок...»

Далее последовали победы над Исландией (2:1 и 3:0), Арменией (2:0 и 6:0) и Украиной (2:0, дубль Гусева)

Однако в Париже французы взяли реванш (2:0), заняв первое место в группе. Перед игрой россияне столкнулись с кадровыми проблемами.

— Мы не сумели решить проблему обороны. Варфоломеев впервые играл за национальную команду, а Матьола действовал на непривычном для себя месте. (Это был единственный матч Дмитрия Варфоломеева и Дениса Матьолы за молодежку — Прим. «СЭ»). Будь в составе Мор, на которого я очень рассчитывал, такого безобразия не было бы. Не устроила и игра средней линии, где явно недоставало Бута. И Цаплин, и Безродный были малоактивны. Голы стали следствием грубых ошибок. Мудреные комбинации им не предшествовали: все просто — навес и игра головой. Увы, на «втором этаже» мы хронически уступаем соперникам, — не скрывал своего разочарования Пахомов.

Мы стали вторыми. Предстояло пробиваться на Евро через «стыки» со Словакией. Обе встречи подопечные Пахомова проиграли. Дома — 0:1, на выезде — 1:3.

— Конечно, кто-то спишет неудачу на игроков, которые не нашли в себе сил сделать последний шаг в конце трудного сезона, — писал «СЭ» после невыхода России на Евро. — Кто-то бросит камень в тренеров, которые не смогли должным образом подготовить команду. И в том, и в другом есть доля истины. Но корень бед кроется в другом — в наплевательском отношении к молодежной сборной со стороны футбольных верхов. Она оказалась в положении сироты, вынужденной ходить с протянутой рукой. О чем можно говорить, если на протяжении всего отборочного цикла игрокам вовремя не выплачивали премиальные, не меняли экипировку? Если некоторые игроки вынуждены были сами покупать себе кроссовки? Когда наступили холода, оказалось, что нет теплых курток для тренировок на открытом воздухе. На фоне нашей сборной одетые с иголочки словаки выглядели богачами, и это говорит о том, что они кому-то нужны. Поэтому-то и едут на чемпионат Европы с олимпийской перспективой. Мы же в который раз садимся в лужу.

Впоследствии мысль журналиста развил полузащитник Алексей Савельев.

«Плакали в раздевалке после проигрыша Словакии в стыковых матчах. Спасибо РФС: перед теми встречами мы целую неделю тренировались на льду в «Лужниках», вместо того, чтоб готовиться в нормальных условиях на юге, — говорил экс-игрок ЦСКА в интервью Sports.ru. — Российскому футбольному союзу молодежка была просто не интересна. В чем это еще проявлялось? Экипировки не хватало. Разбирали то, что осталось в Новогорске. Я взял майку с надписью «Олимпиада-1980». Глядя на меня, все ржали и угорали, а мне было прикольно».

— Почему проиграли словакам? — переспрашивает Бузникин. — Во-первых, считаю, мы их очень сильно недооценили. Не ожидали, что у них слаженная, организованная команда. Во-вторых, у нас уже закончился клубный сезон к тому времени. И мы просто тренировались без какой-либо игровой практики. Выходит, не смогли подготовиться правильно. Объективные причины? Не было экипировки? Честно говоря, точно не помню. Но, по большому счету, условий для подготовки у нас не было...

«Захарян похож на Бута? Не перехвалите!»

Леонид Пахомов спустя 23 года корит, прежде всего, себя.

— Я совершил тогда большую ошибку. Надо было настоять, чтобы провести домашний матч в Краснодаре. Ноябрь же... А мы тренировались в Новогорске, играли на «Динамо». Снег с дождем... Не смогли показать свои лучшие качества против словаков. Остался у меня осадок. Сам виноват. Надо было ехать из Москвы — в Сочи, Ростов, Краснодар... Не уговорил Колоскова. Если я ничего не путаю, еще и арбитр ошибся, засчитав гол из офсайда. Сам же Евро должен был пройти в Словакии. Так что были в этих играх некоторые моменты... Но что теперь поделать. Жаль, конечно. Команда была крепкая. Бут, Лактионов, Бузникин, Гусев, Безродный, Булыкин...

— Можете провести параллели с нынешней молодежкой?

— Не стоит этого делать. Исландия, которую парни разгромили, не тот соперник, по которому можно судить о силе этой сборной. Давайте поговорим после игры с французами. Хотя, конечно, Захарян выделяется. 17 лет мальчишке. Но почему его и других ребят раскрыл немецкий тренер «Динамо»? Вот какой вопрос у меня возникает. Видимо, мы не так работаем... Можно ли сравнить Захаряна с Бутом? Нет, у них и позиции немного разные. Ну и Володя к нам приезжал уже из Германии, из «Боруссии». Вообще не надо эту молодежку пока перехваливать. А то, не дай бог, голова закружится.