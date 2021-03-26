Глебов и Голубев рассказали о тактике на матч с французами на молодежном Евро-2021

Футболисты молодежной сборной России Даниил Глебов и Артем Голубев пообщались с журналистами перед матчем 2-го тура Евро-2021 против Франции.

25 марта сборная России победила Исландию со счетом 4:1.

«Ожидали, что так сложится матч с Исландией? Не сказал бы, что игра была легкой. Первые 20 минут было тяжело, много ошибались. Мы пытались быстрее забить. Но когда мы забили, они уже рассыпались. Хорошо, что забили, дальше продолжили играть. И забрали свое. Как играть против Франции? Насчет французов еще не общались. Сегодня будем говорить. Должны играть от себя», — считает Глебов.

По словам Голубева, у сборной России есть козырь перед французами из-за командных действий.

«Чем занимаемся в Венгрии? Особо никуда не ходим. В отеле живем одни. Посторонних людей нет. Солнышко светит, люди улыбаются. Думаю, люди в Венгрии позитивно настроены», — заявил Голубев.

Свой следующий матч сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск). После первых игр у россиян три очка, у французов — ноль.

(Константин Колмаков)