Глебов и Голубев поделились ожиданиями от матча с французской «молодежкой» на Евро-2021

Футболисты молодежной сборной России Даниил Глебов и Артем Голубев пообщались с журналистами перед матчем 2-го тура Евро-2021 против Франции.

«Кого можно выделить у Франции? Камавинга, Гендузи, Конате. Много есть хороших игроков. Крепкие игроки. Хорошая команда у Франции, они играют в стенку. В первом тайме был только один момент в чужой штрафной у французов в игре с Данией, был какой-то прострел и попадание штангу. Больше не видел ничего. Что могу сказать о Тюкавине и Захаряне? Хорошо влились, все ребята и тренерский штаб их поддержали. Вчера они вышли, хорошо сыграли. Хороший дебют», — считает Глебов.

По словам Голубева, в российской команде все находятся в равных условиях

«У нас такой коллектив, где каждый каждому подсказывает. Нет авторитета, который всем подсказывает. Рабочие отношения. Все молодые, могут высказать свое мнение», — считает Голубев.

Свой следующий матч сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск). После первых игр у россиян три очка, у французов — ноль.

(Константин Колмаков)