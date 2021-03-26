Тонали дисквалифицирован на три матча молодежного чемпионата Европы
Полузащитник молодежной сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на три матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА 26 марта. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи группового этапа.
Итальянец получил красную карточку в игре против команды Чехии (1:1) за грубый фол против игрока соперников Ондржея Шашинки. Тонали пропустит матчи с Испанией и Словенией, а также матч 1/4 финала, если итальянцы выйдут в плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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