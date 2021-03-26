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Тонали дисквалифицирован на три матча молодежного чемпионата Европы

19:07

Полузащитник молодежной сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на три матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА 26 марта. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи группового этапа.

Итальянец получил красную карточку в игре против команды Чехии (1:1) за грубый фол против игрока соперников Ондржея Шашинки. Тонали пропустит матчи с Испанией и Словенией, а также матч 1/4 финала, если итальянцы выйдут в плей-офф.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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