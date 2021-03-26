Дания обыграла Францию в матче соперников сборной России на молодежном Евро-2021

Молодежная сборная Дании в матче 1-го тура молодежного чемпионата Европы обыграла Францию — 1:0.

Единственный мяч на 75-й минуте забил форвард «Мидтьюланна» Андерс Дрейер.

После этой победы датчане вместе с россиянами лидируют в группе С в тремя очками. Подопечные Михаила Галактионова ранее 25 марта обыграли Исландию — 4:1.

Свой следующий матч Россия сыграет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 23.00 (мск).

Чемпионат Европы U21

Группа C

Франция U21 — Дания U21 — 0:1 (0:0)

Гол: Дрейер, 75.

Франция U21: Лафон, Кунде, Камара (Тшуамени, 62), Бадиашиле, Фофана, Трюффер, Гендузи (Иконе, 63), Февр (Сумаре, 77), Камавинга (Лорьенте, 77), Эдуар (Коло Муани, 63), Гуири.

Дания U21: Кристенсен, Бек Серенсен, Нельссон, Поульсен, Карстенсен (Роэрслев, 70), Нартею, Андерсен (Юльманн, 83), Линдстрем (Хольсе, 70), Исаксен (Дрейер, 46), Брун Ларсен, Фагир (Фредериксен, 60).

Предупреждения: Гуири, 41. Линдстрем, 49. Карстенсен, 54. Камавинга, 57.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

25 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш».