Португалия обыграла Хорватию на молодежном Евро-2021

Сборная Португалии с победы стартовала на молодежном чемпионате Европы-2021, минимально обыграв хорватов (1:0).

Единственный мяч на 68-й минуте забил полузащитник «Порту» Фабиу Виейра.

Португалия вместе со Швейцарией лидирует в группе D с тремя очками, у Хорватии и Англии — ноль.

Чемпионат Европы U21

Группа D

Португалия U21 — Хорватия U21 — 1:0 (0:0)

Гол: Виейра, 68.

Португалия U21: Кошта, Далот, Диогу Лейте, Коррейа, Кейруш, Фернандеш, Флорентину (Виейра, 64), Педру Гонсалвеш (Рамуш, 80), Витинья (Браганса, 73), Тиагу Томаш (Мота, 63), Тринкан (Шику Консейсау, 63).

Хорватия U21: Шемпер, Эрлич, Брадарич, Вушкович, Моро (Бабец, 68), Иванушец, Маер (Муса, 67), Шверко, Бистрович (Жапер, 76), Франьич (Шпикич, 75), Куленович (Визингер, 63).

Судья: Франковски (Польша).

25 марта. Копер. Стадион «Бонифика».