Сборная России разгромила Исландию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы

Сборная России выиграла у Исландии (4:1) в матче первого тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

В составе команды Михаила Галактионова голы забили Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. За исландцев отличился Свейдн Арон Гудьонсен. На счету 22-летнего Чалова также три результативные передачи.

Россияне с тремя очками лидируют в турнирной таблице своей группы C. Исландия — 0 баллов и четвертая, последняя строчка.

28 марта Россия сыграет с Францией, а Исландия с Данией.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Россия U21 — Исландия U21 — 4:1 (3:0)

Голы: Чалов, 31 — с пенальти (1:0). Тикнизян, 42 (2:0). Захарян, 45+2 (3:0). Макаров, 53 (4:0). Гудьонсен, 59 (4:1).

Россия U21: Максименко, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Макаров (Тюкавин, 72), Глебов, Обляков, Захарян (Умяров, 71), Лесовой (Ломовицкий, 77), Чалов (Грулев, 61).

Исландия U21: П.Гуннарссон, Х-И.Гуннарссон, Лейфссон, Торкельссон, К.Тоурдарсон, Хаукссон, С.Тоурдарсон, Йоханнессон (Андерсон, 65), В-Т.Видлюмссон (Фиднссон, 85), Гудьонсен (Б-Д.Видлюмссон, 76), Торстейнссон (Ингимюндарсон, 85).

Предупреждения: Маслов, 28. Обляков, 35. Голубев, 71. Умяров, 90+1.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

25 марта. Дьер. Стадион «Дьиормот».

Молодежный Евро-2021: Россия — Исландия. Все голы матча