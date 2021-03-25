Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян в матче 1-го тура финального турнира Евро-2021 отличился забитым мячом в ворота Исландии (4:1).

Российский футболист стал самым молодым автором гола в финальных стадиях турнира, забив в 17 лет, девять месяцев и 27 дней. До этого самым юным был бельгиец Яри Вархаерен, который на Евро-2019 забил Италии (1:3) в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 10 дней.