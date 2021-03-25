Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро

25 марта 2021, 23:45
Теги:

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян в матче 1-го тура финального турнира Евро-2021 отличился забитым мячом в ворота Исландии (4:1).

Российский футболист стал самым молодым автором гола в финальных стадиях турнира, забив в 17 лет, девять месяцев и 27 дней. До этого самым юным был бельгиец Яри Вархаерен, который на Евро-2019 забил Италии (1:3) в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 10 дней.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...