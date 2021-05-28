Аллегри возвращается в Турин. Он должен построить новый «Ювентус», в котором, возможно, не будет Роналду

«Старая синьора» умеет признавать ошибки.

Параллельная реальность

Склонившийся над скамейкой запасных Леонардо Бонуччи вместе с одноклубниками не отрывает взгляда от маленького экрана, где идет трансляция из Неаполя. Звучит финальный свисток, и все мчатся на поле, где кто-то душит в объятиях Андреа Пирло, Пауло Дибала ликует, как после победного гола на последней минуте, а пропустивший игру лучший снайпер серии А Криштиану Роналду сияет словно начищенный до блеска самовар. Эмоции бьют через край, но, осмысливая происходящее, ловишь себя на мысли — это какая-то параллельная реальность. Великий и ужасный «Ювентус», которому не было равных на Апеннинах на протяжении девяти сезонов, радуется попаданию в Лигу чемпионов с четвертого места.

The Old Lady has lady luck on her side tonight ?



Juventus have made the Champions League! pic.twitter.com/zY6chmprXX — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 23, 2021

Расскажи кому-нибудь подобный сценарий несколько лет назад — в лучшем случае тебе порекомендовали бы обратиться к психиатру. Однако за последние годы руководство «Старой синьоры» сделало для этого все, и, положа руку на сердце, следует признать: пятое место бьянконери по итогам завершившегося чемпионата стало бы не только логичным, но и самым справедливым итогом. А если кто и заслужил счастливую развязку, то исключительно выигравший перед прощанием с Турином Кубок Италии Джанлуиджи Буффон.

Пролет мимо главного еврокубка в комплекте с провалившимся запуском Суперлиги стал бы контрольным выстрелом по президенту «Юве» Андреа Аньелли. В этом тоже была логика, потому что один из самых успешных и прогрессивных менеджеров мирового футбола потерял не только пост главы Ассоциации европейских клубов, но и свое легендарное чутье. То, что позволяло принимать идеальные решения не только в самый нужный момент, а даже предугадывая его.

Первым звонком стало расставание с Массимилиано Аллегри, хотя в момент, когда это случилось, можно было бы рассуждать о творческом кризисе выигравшего с «Юве» пять скудетто тренера. Поставленные на поток победы во внутренних турнирах приелись, а долгожданного прорыва в Лиге чемпионов так и не наступало. Однако туринцам нужен был тренер как минимум сопоставимого с Аллегри уровня. Не Маурицио Сарри и уж точно не Пирло, хотя в случае успеха последнего история могла получиться красивой. Только второго Зинедина Зидана из него не вышло, потому что француз такой один. Единственный и неповторимый.

Возвращение на своих условиях

Теперь «Ювентус» заходит на второй круг с Аллегри, что в общем-то логично, однако возвращение тренера на самом деле не выглядело неизбежным. Даже история о том, как Аньелли и Аллегри вместе смотрели туринское дерби, на поверку оказалась случайной и ни к чему не обязывающей встречей, о которой президент к тому же рассказал Пирло. Да и сейчас вариант с бьянконери не был для Аллегри единственным.

Во-первых, в игру очень активно включился расставшийся с Антонио Конте «Интер». Во-вторых, довольно давно велись переговоры с «Реалом», и, как сообщали многие источники, именно мадридский вариант Аллегри считал приоритетным. А пауза была вызвана ожиданием решения Зидана. Но, как ни странно, даже после наконец-то озвученного официально решения француза покинуть Мадрид ожидаемого прорыва не произошло.

По данным ряда авторитетных итальянских источников причина заключалась в том, что в «Реале» хотели отложить принятие окончательного решения на пару недель. Выглядело это странно, но у мадридского двора свои тайны, и есть еще фактор уверенно работающего со второй командой сливочных легендарного Рауля. И, конечно, ждать у моря погоды уважающий себя и знающий себе цену Аллегри не стал. И вскоре после участия в благотворительном матче семьи Аньелли выбрал то место работы, где ему было хорошо.

Не всегда, но как минимум один раздражающий Макса фактор теперь отсутствует, так как «Юве» не стал продлевать контракт с отработавшим в Турине 11 лет спортивным директором Фабио Паратичи. Похоже, теперь на очереди вице-президент Павел Недвед, которого называли инициатором расставания с Аллегри. Чеху не нравился слишком оборонительный стиль, и у них было много трений по поводу трансферной политики. Зато теперь тренер вернется на своих условиях — с гарантированным расширением полномочий.

Очевидно, что перестройка «Ювентуса» продолжится. Если суммировать слухи последнего времени, то под сокращение могут попасть Федерико Бернардески, Аарон Рэмзи, Родриго Бентанкур и Адриен Рабьо, хотя последний здорово провел концовку сезона. Не все понятно с Пауло Дибалой, у которого были сложные отношения с Аллегри, а сейчас к аргентинцу есть интерес со стороны «Атлетико». Может уйти даже Криштиану Роналду, в словах которого о достижении всех целей с «Ювентусом» усмотрели намек на грядущее прощание с Турином. Тем более за год до окончания контракта за португальца еще можно выручить неплохие деньги.

Они точно не будут лишними при покупке у «Сассуолло» полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. Или пригодятся на обеспечение контракта покидающего «Милан» на правах свободного агента Джанлуиджи Доннаруммы. Все это вписывается в стратегию омоложения «Старой синьоры», где все большую роль играют Федерико Кьеза и Деян Кулушевски. На фоне проблем «Интера» с грядущей распродажей части чемпионского состава возвращение «Ювентуса» на трон кажется неизбежным. А получится ли добиться чего-то большего в Европе — зависит от Аллегри. Он отдохнул и перезагрузился и при наличии свежих идей вполне может наконец-то выстроить в Турине команду своей мечты.