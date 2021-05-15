Пирло обыграл «Интер» вдесятером и заменив Роналду. Безумный матч оставил «Ювентус» в гонке за Лигой чемпионов

Яркая победа дает шанс экс-чемпионам Италии спасти провальный сезон.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

«Ювентус» — «Интер» — 3:2 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 24 (1:0). Лукаку, 35 — с пенальти (1:1). Куадрадо, 45+3 (2:1). Кьеллини, 83 — в свои ворота (2:2). Куадрадо, 88 — с пенальти (3:2).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 24 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду (Мерих Демирал, 70), Куадрадо, Кьеза (Мората, 70), Кулушевски (Маккенни, 58).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Перишич, 46), де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Эриксен (Сенси, 73), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Кулушевски, 13. Бентанкур, 20. Дармиан, 23. Мартинес, 74. Бастони, 77. Кьеллини, 85. Брозович, 88. Куадрадо, 90.

Удаления: Бентанкур, 55. Брозович, 90+2.

Судья: Кальварезе (Италия).

15 мая. Турин. Стадион «Альянц».

Аньелли теряет чутье

Увенчавшаяся девятью подряд скудетто эпоха господства «Ювентуса» в серии А — прямая заслуга президента клуба Андреа Аньелли. У истории нынешнего кризиса «Старой синьоры» то же самое имя, и в этом преображении, пожалуй, главная драма туринского клуба. Возглавив его в 2010 году, Аньелли покончил с наследием кальчополи и вытянул черно-белых из болота, изменив все. Начиная с неоднозначного, по мнению многих поклонников черно-белых, ребрендинга и заканчивая вводом в строй нового стадиона и постройкой современного тренировочного центра.

За десять лет доходы «Юве» росли как на дрожжах. Клуб блестяще работал на трансферном рынке, а его умение подписывать классных игроков на правах свободных агентов выглядело эталонным. У Аньелли была блестящая команда профессионалов на всех направлениях, а сам он очень тонко чувствовал, какие решения нужно принимать здесь и сейчас. Примерно так все случилось, когда молодой президент принял решение назначить на пост главного тренера Антонио Конте.

Тогда Аньелли и завоевавшего три чемпионских титула специалиста связывала дружба. В феврале во время полуфинала Кубка Италии Конте уже показывал средний палец президентской ложе «Ювентуса». А прошлым летом тренер грозил судом журналистам, написавшим о его контактах с туринским клубом, когда там уже искали сменщика для Маурицио Сарри.

Назначение и последующее увольнение этого тренера всего через год работы — символ управленческого кризиса «Старой синьоры». Хотя первой глупостью стало расставание с Массимилиано Аллегри, и нет никакой разницы в том, что стало причиной: желание видеть в исполнении команды более зрелищный футбол или стремление наставника играть более важную роль в трансферах. Но раз так случилось, амбиции клуба предполагали достойного преемника, а не Сарри, который не обладает нужной для управления звездами «Юве» харизмой и репутацией человека, который умеет добывать трофеи.

У Андреа Пирло было и то и другое. Только в качестве игрока, тогда как весь тренерский опыт легенды исчислялся десятью днями во главе молодежной команды бьянконери. Это выглядело более чем странно, когда основными кандидатами считались Маурисио Покеттино и успешно работающий в «Лацио» Симоне Индзаги. Аньелли явно потерял чутье, что проявилось и в тренерском вопросе, и в авантюре с Суперлигой, которая может иметь для оставшегося в проекте клуба далеко идущие последствия.

Изгнание из еврокубков и даже серии А — крайний и маловероятный вариант. Но в любом случае приятного будет мало. Впрочем, и текущая ситуация оставляет желать лучшего. Как утверждают в Италии, «Ювентус» попросил у футболистов отсрочку по выплате зарплаты за четыре месяца. Страшно представить, что случится без Лиги чемпионов, отсутствие доходов от которой банально не позволит содержать Криштиану Роналду.

Мама португальца так радовалась долгожданному чемпионству «Спортинга», что пообещала болельщикам «львов» уговорить сына вернуться в родной для него лиссабонский клуб. Впрочем, агент звезды Жорже Мендеш закрыл тему заявлением о том, что Роналду рад триумфу бело-зеленых, однако планов по возвращению в Португалию у него нет.

Общие проблемы

Пока же Криштиану делает все, чтобы «Ювентус» не остался без участия в главном еврокубке, куда уже гарантированно отобрались «Интер» и «Аталанта».

Пятикратного обладателя «Золотого мяча» не остановил даже Ханданович, который в субботу проводил за миланцев 328-й матч и повторил вратарский клубный рекорд Вальтера Дзенги. Словенец парировал пенальти в исполнении португальца, но был не в силах остановить добивание и отменить 777-й гол Роналду в профессиональной карьере.

В теории и этот мяч, и ответный 11-метровый в исполнении Лукаку могут стать последними для двух звезд в форме их нынешних клубов. У триумфатора сезона «Интера» с финансами все еще печальнее, чем в «Юве», поэтому Конте отказывается от пресс-конференций с момента завоевания скудетто. Тренер общается только с клубной пресс-службой, рассказывая ей, что прерванное доминирование «Старой синьоры» изменило самооценку его команды, но пока он категорически не хочет рассуждать о будущем и посторонних темах.

Например, об аналогичном туринскому запросе руководства по отсрочке зарплаты. Все ответы последуют после встречи Конте с президентом «Интера» Стивеном Чжаном, который прибыл на игру в Турин и перед матчем долго общался с товарищем по несчастью Аньелли. Тренер же, к сожалению, не в силах решить глобальные проблемы так легко, как в эпизоде с недовольством Лаутаро Мартинеса, своей заменой в одной из предыдущих игр. Миланцы разрядили обстановку, устроив на одной из тренировок шуточный боксерский поединок между главным тренером и аргентинским футболистом, а роль ведущего шоу блестяще исполнил Лукаку.

Это развеяло лишние слухи, но все же дефицит эмоций у «Интера» наблюдался в течение целого тайма, а «Юве» вплоть до удаления Бентанкура выглядел лучше. Кроме того, хозяева были по-настоящему злыми и сконцентрированными. Готовыми умереть на поле. И глядя на это, хотелось понять: где все это было в куче провальных или просто неудачных матчей? И почему в коллективного Кьеллини с его горящими безумным огнем глазами команда превратилась только у края пропасти?

В концовке «Юве» словно перенесся на машине времени в эпоху своего доминирования, где понятия «безвыходная ситуация» в Италии для него не существовало. Щенсны вытягивал мертвые мячи, Кьеллини после собственного автогола поднимал команду на решающий штурм, а на Куадрадо, у которого до «дерби Италии» не было ни одного гола в этом чемпионате, и вовсе снизошло вдохновение. Колумбиец выстрелил дуплетом, еще и заработав решающий пенальти.

И все это — без уже замененного Роналду. Сейчас кажется, что такой «Ювентус» обязательно будет в Лиге чемпионов, только он сам загнал себя в ситуацию, где его судьба в руках «Наполи» и «Милана».