Конте смотрит на Испанию и Англию. Аллегри в «Интере» не будет

Корреспондент «СЭ» — о ситуации в клубе — чемпионе Италии.

Несколько лет назад мне случайно довелось застать обрывок телефонного разговора Массимо Карреры с Антонио Конте. На тот момент Массимо еще выглядел в глазах футбольной России триумфатором. Вроде бы чемпионский титул и статус самостоятельного тренера могли дать Каррере возможность на равных разговарить с коллегой, пусть с куда более именитым и титулованным.

Но нет! В голосе человека, который на своем пике в России имел имидж железного и несгибаемого специалиста, сквозили такие пиетет и почтение перед Конте, что казалось, будто Массимо до сих пор общается с боссом в роли третьего тренера. Закончив беседу, Каррера выглядел самым счастливым человеком на свете: магия удава Конте в отношении своих адептов работала даже на большом расстоянии.

Харизма Антонио зашкаливает, многие в Италии считают его персонажем, который балансирует на грани безграничной самоуверенности и безумия. Из своих игроков и ассистентов (они всегда играют роли только тени главного) Конте выжимает все соки, и работать с ним психологически очень сложно. Он абсолютный диктатор и давлеет над всеми окружающими: ты либо с ним, либо никак. Тренер с таким характером обречен на постоянные локальные конфликты и глобальные войны, так что по определению не может задержаться ни в одном топовом клубе надолго. Три сезона в «Ювентусе» — пока рекорд.

Затем было по два года со сборной Италии и в «Челси». Ну а теперь, как по учебнику Конте, состоялось расставание с «Интером» — как раз после второго сезона. Как и в случае с «Ювентусом», Антонио ушел на фоне победы в чемпионате Италии. Только тот успех с туринцами стал для него третьим подряд, тогда как этот с «Интером» — первый.

А для самих черно-синих скудетто стал первым за одиннадцать лет! Недаром болельщики «Интера» празднуют уже третью неделю. Вернее, праздновали, потому что с уходом Конте все опять запутывается. Кто станет новым главным тренером, каков бюджет, кто из лидеров останется в команде, будет ли усиление — это пока больные вопросы без четких ответов.

Почему 51-летний Конте решил покинуть «Интер»? Амбиции тренера бьют через край, так что золото серии А для него лично это уже вчерашний день. Утерев нос «Юве» и доказав, что в Италии он может все, дальше Антонио хочет выиграть Лигу чемпионов, да и прошлогоднее поражение в финале Лиги Европы самолюбивому Конте все еще не дает покоя. Ведь на уровне национальных турниров взяты уже пять первых мест (четыре в Италии и одно с «Челси»), а вот на международной арене достижений пока нет вообще — ведь и со сборной Италии Антонио вылетел с Евро-2016, обидно уступив в четвертьфинале Германии в серии пенальти. В общем, чтобы замахнуться на что-то серьезное в Европе, Конте в своей жесткой манере потребовал от хозяев «Интера» не продавать лидеров и докупить других сильных футболистов. Находящийся в сложной экономической ситуации клуб гарантировать этого не может, вот Антонио и решил, что не станет дорабывать свой последний год по контракту.

Однако надо знать Конте: тренировать черно-синих еще один сезон он не захотел, но и оставлять свои деньги «Интеру» тоже не пожелал. В результате переговоров клуб теперь обязуется выплатить Антонио 6 миллионов евро — это примерно половина от его годового оклада. Еще около 1 миллиона евро он получит в качестве бонуса за скудетто. Правда, есть одно условие: в серии А-2021/22 Конте не должен работать в какой-то другой команде из чемпионата Италии. Если же это произойдет, то тренер не получит 6 миллионов.

Впрочем, он и не собирается трудоустраиваться на Апеннинах. Чтобы взять один из европейских титулов, Конте стремится в Испанию или Англию. Разговоры про «Реал» на фоне ухода Зинедина Зидана выглядят вполне правдоподобно, да и в АПЛ претенденты на Антонио найдутся: характер характером, но результат-то на короткой дистанции этот человек давал везде. Так что Конте точно не пропадет.

А вот что ждет дальше «Интер»? Еще прошлым летом, после первого сезона Антонио в миланском клубе, вице-президент черно-синих Джузеппе Маротта провел переговоры с Массимилиано Аллегри. Тогда, напомню, Конте занял второе место в серии А и уступил в финале Лиги Европы, а ситуация с его уходом была пограничной. Опытный Маротта тогда на всякий случай договорился с Аллегри, однако уходить в отставку и лишать себя 13+13 миллионов евро Конте не захотел. А китайские хозяева оказались не готовы платить ему огромную неустойку вкупе с тем, что на тот момент у них на контракте оставался еще и Лучано Спаллетти. В итоге Антонио задержался на сезон и уверенно выиграл скудетто.

Аллегри же либо вернется в «Юве», либо отправится в Мадрид к «Реалу». Так что тиффози «Интера» ждет увлекательный сериал «Кто сменит Конте?». Запасаемся попкорном.