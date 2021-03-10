Пирло был гениальным игроком, но как тренер проваливается. Зачем его вообще взяли в «Ювентус»?

За Андреа очень обидно. Но, возможно, у него будет второй шанс.

После матча с «Порту» и вылета из Лиги чемпионов Андреа Пирло наверняка назовут физруком. Да уже назвали — достаточно залезть в соцсети, где стремительно набирает популярность хэштег #PirloOut.

Повод есть. Проигранное скудетто — если не случится чуда, то впервые за девять лет «Ювентус» не станет чемпионом Италии. В Лиге чемпионов — крах на стадии 1/8 финала. По итогам прошлого сезона Маурицио Сарри убрали после поражения от «Лиона», но он хотя бы взял титул внутри страны. Хотя это подразумевается по умолчанию — главные задачи уже несколько лет стоят в Европе, где после выхода в финал в 2017-м «Юве» не забирался выше четвертьфинала.

Лично мне обидно за Пирло, потому что он — один из любимых футболистов. Игрок, перевернувший представления о том, каким может быть опорный хавбек. Человек, понимавший игру как никто другой — в 21-м веке сравниться с ним по игровому интеллекту мог разве что Зинедин Зидан, при всем уважении к великой плеяде «Барселоны». Уникальный — таких больше не делают. Пирло точно заслужил «Золотой мяч» — еще до того, как этот приз окончательно себя дискредитировал.

И, к слову, несмотря на весь свой интеллигентный вид и образ тихони, Пирло умел заставить себя слушать — достаточно почитать воспоминания партнеров по сборной Италии на ЧМ-2006. Он был одним из немногих, кто не боялся шутить и издеваться над Дженнаро Гаттузо — а это дорогого стоит.

Эпоха доминирования «Ювентуса», кстати, началась именно с приходом Пирло летом 2011 года. Когда его выдавили из «Милана». Красно-черные, кстати, после этого начали движение в противоположном направлении и только сейчас потихоньку выбираются из ямы.

? Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.



Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Решение назначить Пирло, не имевшего ни малейшего тренерского опыта, во главе «Старой синьоры» — очевидный риск. Это было понятно еще в августе. Есть версия, что это был выбор лично президента «Юве» Андреа Аньелли. До того он так же решил пригласить Антонио Конте — и тот вытянул туринцев на вершину, после чего Аньелли доверял выбор тренеров клубным управленцам.

Но у Конте за плечами была работа в «Сиене» и «Бари». У Пирло — десять дней во главе молодежного состава «Ювентуса». То есть, по сути, ничего. И это уникальный случай. У Пепа Гвардьолы на закате карьеры игрока, когда он уже думал о тренерстве, были командировке в «Брешию» к Карло Маццоне и в Мексики к Хуану Лильо — чтобы смотреть и учиться. Плюс год в дубле «Барселоны». Зинедин Зидан помогал Карло Анчелотти и набивал шишки в «Кастилье». Список можно продолжать.

Есть, конечно, Йохан Кройф, который через год после завершения карьеры игрока возглавил «Аякс». В первый сезон было второе место в чемпионате Голландии и победа в Кубке страны. Через год — победа в Кубке Кубков. Но то было почти 40 лет назад, когда мир и футбол были совсем другими. Гораздо более свежий пример — Кларенс Зеедорф, которого боссы «Милана» вытащили из Бразилии, где он доигрывал в «Ботафого». На выходе — полный провал, после которого голландец исчез с радаров. И сейчас ощущение, что Пирло гораздо ближе ко второму пути.

Зачем было вообще его назначать? Последние 10 лет при Аньелли «Ювентус» эволюционировал: немного топорный Конте, вытащивший клуб из болота, затем куда более изощренный Макс Аллегри. «Синьора» могла бы и дальше побеждать с ним, и, возможно, рано или поздно добралась бы до «ушастого» кубка, но, кажется, Аньелли этого мало.

Если почитать его высказывания и интервью (а он же по совместительству глава Европейской ассоциации клубов и человек, лоббировавший реформы Лиги чемпионов), становится понятно, что он видит «Ювентус» глобальным развлекательным брендом. И покупка Криштиану Роналду — история не про спорт. Она про бизнес — и логично ложится в решение обозначенной выше задачи. Как сказал вскоре после трансфера ветеран «Синьоры» Збигнев Бонек, «теперь матчи типа «Ювентус» — «Фрозиноне» будут смотреть по всему миру». Понятно, из-за чего. Вернее, из-за кого.

Когда-то давно легендарный президент «Ювентуса» Джанпьеро Бониперти сказал фразу, ставшую девизом клуба на долгие годы: «Победа — единственное, что имеет значение». Но в 2021 году это неактуально. Мексиканской диаспоре в США, ребятам из Шанхая и Сингапура, поколению Z в Европе нужно шоу. Чтобы в черно-белой футболке бегали Роналду (Месси, Холанн, Мбаппе — нужное подчеркнуть) и делали красиво. Иначе они переключатся на других.

Значит, нужно делать красиво, и Аллегри тут не подходит. Попытка с Маурицио Сарри не удалась. Ставка на доморощенного гения, каким казался Пирло — кажется, тоже. Хотя, возможно, ему еще дадут второй шанс.