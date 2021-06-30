У «Фиорентины» новый тренер. В Италии ждут, что Кокорин покажет на сборах, а такж е обсуждают историю с желтой «Ламборгини» .

Спортивный журналист из Флоренции Андреа Джаннатазио хорошо осведомлен о жизни «Фиорентины», так что является очень подходящим собеседником по теме Александра Кокорина.

— Андреа, какие у вас во Флоренции новости на предмет будущего Александра Кокорина?

— Так новости по Кокорину пока идут в основном из России в целом и от вашего издания в частности. Все мы тут недавно прочитали новость вашего издания о том, что Кокорин может уже в это трансферное окно покинуть «Фиорентину».

— Ну и?

— В самой «Фиорентине» не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Тем временем 17 июля команда отправится на первый предсезонный сбор, который традиционно пройдет на севере Италии. Пока предполагается, что Кокорин будет полноценно работать на этом сборе. А вообще команда должна собраться во Флоренции еще раньше — 9-го или 10-го числа. Медосмотр, первые тренировки — это запланировано во Флоренции. При этом была информация о том, что Кокорина ждут во Флоренции на несколько дней раньше, чем всех остальных. Посмотрим...

— Что еще слышно про Александра в ваших краях?

— Разумеется, к нам долетела информация и о загадочной «Ламборгини», которая якобы принадлежит Кокорину и которая была то ли задержана полицией для проверки, то ли арестована. Какие-то номера от других машин в багажнике, еще что-то странное... Признаться, у нас мало кто что-то понял, но потом - опять же в вашем издании - появились слова самого Кокорина о том, что он давно продал эту машину. Так что будем считать, что эта непонятная история в конечном итоге не имеет к нему отношения.

— Прошедшей зимой трансфер Кокорина наделал много шума и вызвал много пересудов. Что сегодня думают про Кокорина во Флоренции? Что говорят о нем?

— Логично, что в рядах болельщиков пока царит скепсис: ведь Кокорина подавали как сиюминутное усиление, а он в итоге почти на поле не появлялся. Для начала всем интересно узнать, как он будет выглядеть на первом сборе. Не сомневаюсь, что мои коллеги будут за ним внимательно следить. Ну и я сам тоже!

— Вы лично верите в то, что Кокорин может заиграть в «Фиорентине»?

— Вот когда увижу его на сборе и пойму, в каком он состоянии, тогда смогу дать какой-то обоснованный ответ. А пока никакой ясности нет.

— Остался ли в клубе тот самый спортивный директор по фамилии Праде, который покупал Кокорина?

— Ходили разговоры о том, что он может покинуть клуб, но в итоге Праде остался на своем месте. При этом клуб пополнил известный в недавнем прошлом аргентинский футболист Николас Бурдиссо, который занял пост технического директора клуба.

— Главная звезда команды Влахович остается?

— Пока да. Хочется верить, что он проведет следующий сезон во Флоренции, хотя спрос на него, конечно, есть.

— А что с Рибери?

— У него истек контракт. Похоже на то, что Рибери уходит.

— Что с новичками?

— Первым новичком этого межсезонья стал 23-летний аргентинец Нико Гонсалес, выступающий за сборную Аргентины. Этого игрока группы атаки купили из «Штутгарта» за 23 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

— А что с главным тренером? И что это за шпионская история с назначением Гаттузо и с его быстрой отставкой?

— Новым тренером «Фиорентины» стал Винченцо Итальяно, который в прошлом сезоне тренировал новичка серии А — команду «Специя». У Итальяно был действующий контракт с этим клубом, и «Фиорентине» приход Итальяно обойдется в 1 миллион евро. Как я понимаю, Итальяно будет получать во Флоренции в два раза меньше, чем должен был получать Гаттузо.

Что случилось с Гаттузо? Клуб и этот тренер достигли было консенсуса, и всем было объявлено, что теперь «Фиорентину» будет тренировать именно экс-наставник «Наполи». Речь шла о контракте «2+1». Однако затем случилось нечто, что перечеркнуло все достигнутые договоренности.

У каждой из сторон своя версия случившегося, а единой официальной версии нет. Так вот. Клуб дает понять, что все дело испортил знаменитый и могущественный агент Жорже Мендеш. Он представлял интересы Гаттузо в этой сделке, но не ограничился одним тренером, а стал навязывать через него игроков, которые не подошли руководству «Фиорентины» — как по качеству, так особенно и по цене. Мендеш, по версии клуба, хотел неоправданно много заработать на этих игроках, а Гаттузо, мол, принял сторону своего агента и не пошел на компромисс с клубом. Версия самого Гаттузо выглядит так: запросы тренера на усиление состава изначально были услышаны, а затем проигнорированы. Как бы то ни было, тренировать «Фиорентину» будет теперь Итальяно.

— Насколько серьезны были разговоры о том, что наряду с Гаттузо на пост главного тренера «фиалок» первоначально рассматривался и Доменико Тедеско?

— Имя бывшего тренера «Спартака» всплывало в наших СМИ применительно к «Фиорентине», но, по моей информации, Тедеско совсем не рассматривался клубом в качестве потенциального нового тренера. Реальных кандидатур на первом этапе было три — Гаттузо, Фонсека и Юрич.