Шикарный пас Миранчука открыл «Торино» путь к победе. В следующем туре — дуэль с Хвичей
Пока главный тренер «Торино» Иван Юрич не продлил контракт с клубом, отложив переговоры о новом соглашении до окончания сезона. Хорват амбициозен, его не слишком устраивает текущий уровень притязаний грантовых, и тренер требует усиления состава. Одним из пунктов является выкуп арендованного у «Аталанты» Миранчука.
«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит, скорее всего, идет обсуждение между клубами. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанты». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит, произойдет», — прокомментировал для «СЭ» текущую ситуацию агент российского легионера Вадим Шпинев.
В общем, стоит набраться терпения, а пока предел мечтаний «Торино» — борьба за условно еврокубковое седьмое место, которое откроет окно в Европу в случае завоевания «Интером» Кубка Италии. Кроме туринцев на него претендуют игравший поздно вечером «Ювентус», а также проведшие свои матчи накануне «Болонья» и «Удинезе». Победа в Лечче позволяла обойти всех конкурентов, только атакующий потенциал гостей оказался ослаблен травмой забившего в прошлом туре победный гол и набравшего хорошую форму Карамо.
У Юрича не было альтернативы, кроме как выпустить в старте поругавшегося недавно с тренером Радоньича. И все это по умолчанию увеличивало меру ответственности Миранчука. Для кого-то это дополнительный груз, но в «Торино» у российского полузащитника есть абсолютное доверие и, соответственно, уверенность. Без нее не было бы таких роскошных диагоналей, как рванувшему за спины защитникам и открывшему счет Синго. Причем ивуариец в нынешнем чемпионате забивает только с помощью нашего легионера.
В этот момент сразу вспомнилась недавняя цитата Фабио Капелло. В интервью «РБ Спорт» бывший главный тренер сборной России в целом комплиментарно отзывался о Миранчуке, но оговорился, что у Алексея слабо развита нерабочая нога и это делает его игру более предсказуемой. Замечание, бесспорно, справедливое, и это в принципе характерно для левшей, только рабочая нога в таком порядке, что решает судьбу уже не первого матча.
Пас на Синго — четвертый для Миранчука в текущем сезоне. Всего на один меньше он отдал за весь прошлый чемпионат в «Аталанте», и эпизод, когда Алексей приблизился к персональному итальянскому рекорду, на какое-то время выбил «Лечче» из колеи. Пока отнимавшие в этом году очки у «Лацио», «Милана» и «Ромы» хозяева пытались прийти в себя, Радоньич протащил мяч по левому флангу и, уйдя от одного из лучших защитников сезона Баскиротто, от линии поля вложил мяч в ногу Санабрии.
В дальнейшем — чтобы сохранить двойное преимущество — «Торино» пришлось включать характер. В небольшой потасовке у кромки поля, которая обернулась удалениями с обеих скамеек запасных, гранатовые не дрогнули. После перерыва, когда перестроившийся благодаря заменам «Лечче» рванул вперед и почти на четверть часа придавил гостей к штрафной, выстояли, заблокировав почти все удары и оставив без серьезной работы Ваню Милинковича-Савича.
В итоге у желто-красных закончились силы и эмоции. А гранатовые спокойно довели дело до важной победы и оставили за спиной двух конкурентов при активном участии замененного в концовке Миранчука. Он делает все, чтобы для его команды концовка сезона не превратилась в формальность. Впереди у «Торино» — домашняя встреча с «Наполи» и Кварацхелией.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
8
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|
9
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|0 : 0
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0