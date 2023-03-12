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Шикарный пас Миранчука открыл «Торино» путь к победе. В следующем туре — дуэль с Хвичей

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Лечче» — «Торино» — 0:2.
Фото Global Look Press
Российский легионер внес вклад в победу гранатовых четвертой в сезоне результативной передачей.
Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 14:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Торино

Пока главный тренер «Торино» Иван Юрич не продлил контракт с клубом, отложив переговоры о новом соглашении до окончания сезона. Хорват амбициозен, его не слишком устраивает текущий уровень притязаний грантовых, и тренер требует усиления состава. Одним из пунктов является выкуп арендованного у «Аталанты» Миранчука.

Алексей Миранчук. Миранчука заслуженно включили в число претендентов на звание игрока месяца в Италии. Его «Торино» обыграл конкурента

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит, скорее всего, идет обсуждение между клубами. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанты». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит, произойдет», — прокомментировал для «СЭ» текущую ситуацию агент российского легионера Вадим Шпинев.

В общем, стоит набраться терпения, а пока предел мечтаний «Торино» — борьба за условно еврокубковое седьмое место, которое откроет окно в Европу в случае завоевания «Интером» Кубка Италии. Кроме туринцев на него претендуют игравший поздно вечером «Ювентус», а также проведшие свои матчи накануне «Болонья» и «Удинезе». Победа в Лечче позволяла обойти всех конкурентов, только атакующий потенциал гостей оказался ослаблен травмой забившего в прошлом туре победный гол и набравшего хорошую форму Карамо.

У Юрича не было альтернативы, кроме как выпустить в старте поругавшегося недавно с тренером Радоньича. И все это по умолчанию увеличивало меру ответственности Миранчука. Для кого-то это дополнительный груз, но в «Торино» у российского полузащитника есть абсолютное доверие и, соответственно, уверенность. Без нее не было бы таких роскошных диагоналей, как рванувшему за спины защитникам и открывшему счет Синго. Причем ивуариец в нынешнем чемпионате забивает только с помощью нашего легионера.

В этот момент сразу вспомнилась недавняя цитата Фабио Капелло. В интервью «РБ Спорт» бывший главный тренер сборной России в целом комплиментарно отзывался о Миранчуке, но оговорился, что у Алексея слабо развита нерабочая нога и это делает его игру более предсказуемой. Замечание, бесспорно, справедливое, и это в принципе характерно для левшей, только рабочая нога в таком порядке, что решает судьбу уже не первого матча.

Пас на Синго — четвертый для Миранчука в текущем сезоне. Всего на один меньше он отдал за весь прошлый чемпионат в «Аталанте», и эпизод, когда Алексей приблизился к персональному итальянскому рекорду, на какое-то время выбил «Лечче» из колеи. Пока отнимавшие в этом году очки у «Лацио», «Милана» и «Ромы» хозяева пытались прийти в себя, Радоньич протащил мяч по левому флангу и, уйдя от одного из лучших защитников сезона Баскиротто, от линии поля вложил мяч в ногу Санабрии.

В дальнейшем — чтобы сохранить двойное преимущество — «Торино» пришлось включать характер. В небольшой потасовке у кромки поля, которая обернулась удалениями с обеих скамеек запасных, гранатовые не дрогнули. После перерыва, когда перестроившийся благодаря заменам «Лечче» рванул вперед и почти на четверть часа придавил гостей к штрафной, выстояли, заблокировав почти все удары и оставив без серьезной работы Ваню Милинковича-Савича.

В итоге у желто-красных закончились силы и эмоции. А гранатовые спокойно довели дело до важной победы и оставили за спиной двух конкурентов при активном участии замененного в концовке Миранчука. Он делает все, чтобы для его команды концовка сезона не превратилась в формальность. Впереди у «Торино» — домашняя встреча с «Наполи» и Кварацхелией.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Лечче
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
8
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
9
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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Специя – Интер
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Наполи – Аталанта
 2 : 0
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Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
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Кремонезе – Фиорентина
 - : -
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Специя

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