Полвека назад грузин называли «советскими бразильцами». Хвича родом из той футбольной эстетики

Обозреватель «СЭ» делится свежими впечатлениями и мыслями о Хвиче Кварацхелии, признанном лучшим игроком серии А в феврале, а вчера забившем великолепный победный мяч «Аталанте».

Вы видели подкат от Хвичи?!

Три эпизода-символа вчерашней игры Хвичи против «Аталанты».

Первый тайм. У него мало что получается в атаке. «Аталанта» играет по нему очень внимательно, правый защитник из Дании Йоаким Меле (большой мастер, как вы помните по Евро, да и по серии А, кто смотрит) вообще не подключается в атаку, партнеры его страхуют, не давая Кварацхелии ни миллиметра пространства. Он пробует, пробует — без толку.

В одном из эпизодов Меле наконец подключается вперед. Отрывается от Хвичи, для которого работать назад — не главное из достоинств. Но тот бежит до конца. И когда уже видит, что Меле вблизи штрафной создает угрозу, прыгает в длиннющем подкате. Как профессиональный защитник. И чисто отбирает, и снова бежит с мячом вперед. Хвича! В подкате! Отбирает у своей штрафной!

Второй тайм. Гол. Победный. При 0:0. Тут и комментировать ничего не надо. Ведь его все уже знают. А он берет и делает именно это — подхватывает мяч ближе к своему левому флангу, смещается в центр, «крутит позвонки» защитникам (причем трижды), бьет, забивает. Красота как она есть!

Второй тайм. При 1:0 «Наполи» контратакует, Хвича бежит с мячом по центру, его цепляют, он падает. В этой ситуации девять человек из десяти начали бы валяться, корчиться. Штрафной там железный, а еще можно и время потянуть. Ведь, напомню, 1:0.

Что делает Хвича? Упав, он пытается не выпустить мяч из-под контроля. Ползет по полю, подгребает мяч. И в конце концов пихает его на ход партнеру, чтобы атака продолжилась. И она продолжается. Правда, ничем дельным не заканчивается, но это уже не его вина.

Обратите внимание: я говорю об авторе великолепного победного гола, о лучшем ассистенте серии А, о футболисте, прознанном сильнейшим в чемпионате Италии в феврале.

А о чем идет речь? Меньше всего — о главных его достоинствах, которые и так всем известны. А говорю я о незаметной черновой работе, которой Квара до недавнего времени совсем не отличался. Понятно, что не этими подкатами в обороне и не этим желанием продолжать атаку, даже упав, Хвича отличается от всех остальных. Но, отыграв на Апеннинах меньше сезона, он понял, что так надо для команды. Что нельзя просто стоять и копить силы для решающего рывка, обводки и удара, так сейчас в футболе не работает.

Он делает эти рывки, передачи, удары, но он успевает при этом и пахать на команду. Спасибо Лучано Спаллетти, что приучил Хвичу к этому. Но еще большее спасибо — самому Хвиче, который оказался на такое способен.

Фото Global Look Press

Неглобализированный

На днях мне попалось на глаза еще декабрьское полемическое интервью по итогам чемпионата мира-2022 в The Athletic испанского тренера Хуанмы Лильо, многолетнего помощника и учителя Пепа Гвардиолы. Вот несколько ярких цитат:

«Больше нет плохих игроков. Но исключительных игроков тоже нет. Пытаясь «убить плохих парней», мы убиваем и хороших».

«Все глобализировано. На клубном уровне тренировка в Норвегии и тренировка в Южной Африке — одинаковые».

«Я смотрю все турниры в мире. Только в Южной Америке вы все еще можете найти сильного игрока с качествами, которым обучаются на улице, а не в академии».

Читая эти слова, задумываюсь о том, что сила Хвичи, которая притягивает к нему сотни тысяч болельщицких взглядов, — как раз в его непохожести, неглобализированности. У него своя грация, свой ритм, своя техника.

И те, кому посчастливилось видеть грузинский футбол в его лучшие времена, знают, откуда все это. Ведь именно грузин лет 40, 50, 60 назад называли «советскими бразильцами». И это именно тбилисское «Динамо» без единого воспитанника других футбольных культур выиграло в 1981 году Кубок обладателей кубков, показывая фантастически красивый футбол.

Хвича родом оттуда, из этой эстетики. Просто много лет она молчала и не дарила миру топ-талант. Время пришло. И это все лучше понимают в Италии, где по итогам февраля Кварацхелию признали лучшим игроком серии А.

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Как отец 17-летнего Хвичи попросил журналиста не сравнивать его с Кипиани

История из 2018 года, когда талант Хвичи на уровне юношеских сборных Грузии уже сверкал, но мы его не знали, поскольку даже до «Локомотива» он еще не доехал. Однажды известный грузинский спортивный журналист, мой давний добрый товарищ Тенгиз Пачкория, на трибуне тбилисского стадиона имени Михаила Месхи вслух выразил восторг игрой 17-летнего Хвичи и пообещал написать, что он может стать футболистом класса Давида Кипиани. Такими словами в Грузии не бросаются — там эту легенду почитают безмерно.

Находившийся рядом отец Хвичи Бадри Кварацхелия, известный в прошлом форвард клубов Грузии и Азербайджана (он даже сыграл за азербайджанскую сборную, причем один из матчей против... грузинской), скромный человек, сказал Тенгизу: «Пока Хвича ничего не сделал в футболе, чтобы его сравнивать с Кипиани, поэтому очень прошу так не писать». Журналист пытался его убедить: «Какой у Хвичи дриблинг, какие передачи на 30-40 метров, какое видение поля! Все это очень напоминает игру Кипиани, который возвел футбол в ранг искусства!» Но Бадри был неумолим: «Пока рано!» Пачкория учел просьбу папы Хвичи и воздержался от сравнения, о чем, кстати, сейчас немного жалеет.

Позже выяснилось, что сам Бадри рассказал сыну о такой обязывающей аналогии, сказав, что попросил журналиста ее в печати не использовать. Хвича, конечно, знал о Кипиани (Давид погиб в автокатастрофе в 2001 году), но тут заинтересовался всерьез: «А как он играл? Почему меня с ним сравнивают?» Следующие дни парень посвятил тому, что копался в YouTube и других видеоисточниках, чтобы найти абсолютно все возможные фрагменты с шедеврами или просто фрагментами игры мастера. Ему и в голову не пришло сказать характерное для многих сегодняшних молодых футболистов: «Да во что они тогда играли? На каких скоростях?»

Эта история типична для Хвичи. Он с головой погружен в футбол, уважает его героев всех поколений, вообще не употребляет алкоголь, не «звездит» и не расслабляется от ощущения своей популярности в Неаполе. Куда из Грузии каждую неделю на его матчи летают сотни болельщиков из его родной страны.

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Хвиче предстоит пройти еще немало сложных этапов и испытаний в карьере. Когда игрок ТАК начинает, ожидания от него могут превзойти любые разумные пределы. Выдержать их может далеко не каждый — как и удары по ногам, которые при стиле игры Квары неизбежны. Дай бог лучшему футболисту февраля в серии А не только первого титула чемпиона Италии у «Наполи» со времен Марадоны, но и здоровья!

Но что у этого парня точно есть — это абсолютная футбольность, любовь к игре в себе, а не к себе в футболе. Да, он на первой тренировке в «Локомотиве» мог пробросить мяч между ног капитана Чорлуки, а получив втык за это от соотечественника, Соломона Кверквелии, на второй перекинуть мяч через Ведрана по дуге. Но это не из-за неуважения к ветерану и желания поиздеваться. Это от того, что мяч — часть его, любимая игрушка, и он просто не может по-другому. Но посмотрите, насколько больше и умнее Хвича в серии А стал играть в пас, делиться им с партнерами!

Мои грузинские друзья и коллеги рассказывали, что Квара прекрасно играл в пас еще на юношеском уровне, а сейчас это постепенно становится частью его как зрелого игрока. Поэтому, приближаясь к нему, соперники «Наполи» уже наверняка не знают, пойдет ли он в хитрую обводку, как Владимир Гуцаев, отдаст ли тонкий пас, как Давид Кипиани, или нанесет хлесткий удар, как Рамаз Шенгелия. Поэтому у него такие показатели по «гол+пас» в одной из лучших лиг мира.

Чуть меньше года назад, в начале мая 2022-го, мне посчастливилось побывать в Тбилиси на легендарном стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе — сейчас поле на нем, кстати, перекладывается к июньскому молодежному Евро, который наверняка вызовет еще больший футбольный бум в стране. Играли тбилисское и батумское «Динамо», в которое перешел из «Рубина» перед «Наполи» Хвича. Замечу: обстоятельства сложились так, что он вышел играть не за, а против команды, в академии которой воспитывался пять лет, а еще год был в первой команде!

Но в Тбилиси, где парой недель ранее на матч с «Дилой» из Гори, второго на тот момент места в таблице против третьего, пришла лишь пара сотен зрителей, тут явились двадцать тысяч! Лично на Хвичу! И в перерыве многие из них сменили фланг — перешли на трибуну, вдоль которой теперь предстояло бегать и финтить Кварацхелии. Так когда-то там ходили на Михаила Месхи.

В том перерыве друг и познакомил меня с отцом Хвичи. То, что люди массово меняют трибуну ради его сына, Бадри обнаружил прямо при мне. Надо было видеть, с каким изумлением и гордостью он за этим наблюдал. А мне, конечно, очень повезло смотреть на эту картину «в прямом эфире». Такое запоминается.

Грузия влюблена в своего 22-летнего героя и верит, что с Хвичей, который по-настоящему возродил интерес к футболу в стране, она сможет впервые в истории выйти на чемпионат мира или (а лучше — и) Европы. И сам Кварацхелия, которому через пару недель играть в Батуми отборочный матч Евро против Холанна и его Норвегии, в это верит, о чем и говорил мне на проводах из Батуми в Неаполь в прошлом июне.

И вся Грузия тогда поднимет бокалы со своим фирменным тостом «Сакартвелос гаумарджос!» — «Да здравствует Грузия!».