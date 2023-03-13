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Пухлые губы и хищный взгляд. Как выглядит девушка Алексея Миранчука

Отдел фото «СЭ»
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Алексей Миранчук и его девушка Елена Максимова
Алексей Миранчук и его девушка Елена Максимова.
Фото Соцсети
Елена Максимова помогла хавбеку «Торино» адаптироваться к жизни в другой стране.

Пара переехала в Италию в сентябре 2020-го, когда Алексей перешел в «Аталанту». Как признается Елена, первое время у них было очень мало свободного времени из-за постоянных тренировок и отсутствия выходных. «Сначала я была в легком шоке. В Москве мы всегда куда-то ходили, был новый досуг... А Леша после тренировок в «Аталанте» спит на диване первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел и спит. Он всегда устает. Здесь очень большие нагрузки», — рассказала Елена в большом интервью Нобелю Арустамяну, который снял сюжет о первом сезоне хавбека в итальянском клубе.

Девушка Алексея Миранчука Елена. «Сначала я была в легком шоке от тренировок в «Аталанте». Девушка Миранчука бомбит яркими фото и интервью

К счастью, вскоре жизнь наладилась, молодые люди обустроили квартиру, начали учить итальянский язык и даже завели котенка. Появилось и свободное время для совместного досуга и хобби: пара любит вместе рисовать, собирать пазлы, кататься на электросамокатах, играть в баскетбол, а также тренироваться.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова

В Бергамо девушка не только помогала адаптироваться Алексею, но и успевала получать образование — училась в магистратуре по специальности «маркетинг». Ранее она училась в МФТИ, а после работала в сфере инвестиций и финансов.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова

Елена следит за собой и своей фигурой, поэтому предпочитает правильно питаться и регулярно ходит в спортзал. Каждые полтора месяца она ездит на родину, где видится с родственниками и делает косметические процедуры.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова

После перехода Алексея в аренду в «Торино» пара переехала в столицу Пьемонта и начала адаптироваться к новому месту жительства. И, судя по всему, у них есть шанс задержаться в Турине подольше. По информации «СЭ», главный тренер клуба Иван Юрич просит у руководства выкупить 27-летнего полузащитника из «Аталанты». Алексей уже адаптировался к жизни за границей и к игре в итальянском чемпионате и нацелен на достижение результата, а в этом ему, как всегда, поможет верная спутница жизни — Елена.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова
Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова

Источник фото: соцсети

Алексей Миранчук
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 3 : 4
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
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13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
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