«Торино» одержал самую статусную победу в сезоне, но без Миранчука. Почему Алексея весь матч продержали на лавке?
Для Алексея Миранчука и его «Торино» остаток сезона уже давно превратился в формальность. Наш полузащитник успел себя зарекомендовать в новых условиях, и слухи о желании туринцев летом выкупить его контракт у «Аталанты» ходят уже не первый месяц. Для самого клуба 12-я строчка в таблице гарантирует место в серии А на следующий сезон, но вместе с тем и практически исключает шансы на еврокубки. Главная задача Миранчука в такой ситуации — выдать еще несколько ярких выступлений, чтобы у «Торино» не осталось сомнений в необходимости его покупки.
Шанс на это выпал в 31-м туре, когда команда Ивана Юрича отправилась на выезд в Рим — в гости к «Лацио». Столичная клуб очень уверенно идет по дистанции, занимая вторую строчку. «Наполи» догнать вряд ли получится, а вот «Ювентус», которому недавно вернули снятые ранее 15 очков, вдруг стал серьезнейшим конкурентом — туринский гранд отстает всего на балл. Но у Маурицио Сарри точно не значится в планах пропускать вперед клуб, который бесцеремонно уволил его в 2020-м. Итальянец снова работает в комфортных для себя условиях и снова показывает результат — «Лацио» за 30 туров пропустил всего 20 мячей (лучший результат в лиге) и забил 49 (второй показатель после «Наполи»).
На «Олимпико» Юрич сделал неожиданный шаг, оставив на скамейке Миранчука — под форвардом Санабрией вышли подвижные балканцы Влашич и Радоньич. Алексей всего трижды в этом сезоне выходил на поле по ходу матчей, новостей о повреждениях не было, так что решение хорвата можно объяснить разве что с точки зрения тактики. Вероятно, он понимал, что «Торино» большую часть времени будет проводить без мяча, а резкость контрвыпадов и активная работа атакующей группы без мяча в моменте окажутся важнее, чем техника и игровое мышление Миранчука. Даже несмотря на то, что ассист Алексея в предыдущем туре помог зацепить ничью с «Салернитаной».
Однако в первые 45 минут у «Лацио» ничего не получалось. Да, римляне захватили территориальное преимущество, но их владение большую часть времени было стерильным, а всего два удара по воротам соперника (один из которых — со штрафного) прямо свидетельствует о степени остроты у ворот Вани Милинковича-Савича.
Огрызался «Торино» довольно редко (хотя нанес за тайм на удар больше, чем хозяева), но на 43-й минуте поймал свой шанс. Иван Илич неожиданно пробил с дальней дистанции и застал Проведеля врасплох. Вратарь с российскими корнями проводит очень мощный сезон, но здесь не справился с вполне себе берущимся ударом.
Могло показаться, что на слабую конверсию владения в опасные моменты у римлян повлияло отсутствие в стартовом составе Чиро Иммобиле. Главный бомбардир команды недавно попал в аварию — его машина столкнулась с трамваем, а сам футболист получил незначительные повреждения ребра и позвоночника. К счастью, травмы оказались несерьезными, и уже на 54-й минуте Чиро появился на поле.
Однако конкретики у ворот «Торино» после этого не прибавилось — Иммобиле растворился в тягучем ритме игры. Главной проблемой «Лацио» так и осталось отсутствие достаточного числа ударов из опасных позиций — раскочегарились только в последние минуты. Более того, в одном из моментов Проведель спас столичный клуб от 0:2. Да и вообще игравшие вторым номером гости за матч наработали на большее число по-настоящему опасных моментов.
«Торино», естественно, такой ход событий более чем устраивал. Показательно, что Юрич провел всего две замены, предпочитая сохранить то, что и так неплохо работало. В теории ушедшего на 69-й минуте с поля Радоньича мог заменить и Миранчук, но Алексей просидел на скамейке запасных вплоть до финального свистка. Вопросов к тренеру тут быть не может — «Торино» одержал победу 1:0, а активность линии нападения при прессинге и сдваивании флангов стала одной из главных причин нейтрализации одной из сильнейших атак Италии.
Для «Торино» эта победа — знаковая. По ходу сезона команда дважды обыгрывала «Милан» (по разу в чемпионате и Кубке), но «россонери» в текущем сезоне в национальных турнирах выступают весьма посредственно, даже с учетом выхода в полуфинал Лиги чемпионов. С других грандов «Торино» скальпы не снимал, потому виктория над нынешним «Лацио» — пожалуй, самое статусное достижение команды. И добыто оно было без помощи Алексея Миранчука.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
6
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
11
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0