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Сегодня, 21:35

«Торино» одержал самую статусную победу в сезоне, но без Миранчука. Почему Алексея весь матч продержали на лавке?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник Иван Илич (№8) стал автором победного гола в матче «Лацио» — «Торино» (0:1) 22 апреля 2023 года.
Фото AFP
Чиро Иммобиле (слева).
Фото Reuters
1/2
Туринцы на выезде переиграли идущий вторым «Лацио».
Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
0:1
Торино

Для Алексея Миранчука и его «Торино» остаток сезона уже давно превратился в формальность. Наш полузащитник успел себя зарекомендовать в новых условиях, и слухи о желании туринцев летом выкупить его контракт у «Аталанты» ходят уже не первый месяц. Для самого клуба 12-я строчка в таблице гарантирует место в серии А на следующий сезон, но вместе с тем и практически исключает шансы на еврокубки. Главная задача Миранчука в такой ситуации — выдать еще несколько ярких выступлений, чтобы у «Торино» не осталось сомнений в необходимости его покупки.

Шанс на это выпал в 31-м туре, когда команда Ивана Юрича отправилась на выезд в Рим — в гости к «Лацио». Столичная клуб очень уверенно идет по дистанции, занимая вторую строчку. «Наполи» догнать вряд ли получится, а вот «Ювентус», которому недавно вернули снятые ранее 15 очков, вдруг стал серьезнейшим конкурентом — туринский гранд отстает всего на балл. Но у Маурицио Сарри точно не значится в планах пропускать вперед клуб, который бесцеремонно уволил его в 2020-м. Итальянец снова работает в комфортных для себя условиях и снова показывает результат — «Лацио» за 30 туров пропустил всего 20 мячей (лучший результат в лиге) и забил 49 (второй показатель после «Наполи»).

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На «Олимпико» Юрич сделал неожиданный шаг, оставив на скамейке Миранчука — под форвардом Санабрией вышли подвижные балканцы Влашич и Радоньич. Алексей всего трижды в этом сезоне выходил на поле по ходу матчей, новостей о повреждениях не было, так что решение хорвата можно объяснить разве что с точки зрения тактики. Вероятно, он понимал, что «Торино» большую часть времени будет проводить без мяча, а резкость контрвыпадов и активная работа атакующей группы без мяча в моменте окажутся важнее, чем техника и игровое мышление Миранчука. Даже несмотря на то, что ассист Алексея в предыдущем туре помог зацепить ничью с «Салернитаной».

Однако в первые 45 минут у «Лацио» ничего не получалось. Да, римляне захватили территориальное преимущество, но их владение большую часть времени было стерильным, а всего два удара по воротам соперника (один из которых — со штрафного) прямо свидетельствует о степени остроты у ворот Вани Милинковича-Савича.

Огрызался «Торино» довольно редко (хотя нанес за тайм на удар больше, чем хозяева), но на 43-й минуте поймал свой шанс. Иван Илич неожиданно пробил с дальней дистанции и застал Проведеля врасплох. Вратарь с российскими корнями проводит очень мощный сезон, но здесь не справился с вполне себе берущимся ударом.

Могло показаться, что на слабую конверсию владения в опасные моменты у римлян повлияло отсутствие в стартовом составе Чиро Иммобиле. Главный бомбардир команды недавно попал в аварию — его машина столкнулась с трамваем, а сам футболист получил незначительные повреждения ребра и позвоночника. К счастью, травмы оказались несерьезными, и уже на 54-й минуте Чиро появился на поле.

Однако конкретики у ворот «Торино» после этого не прибавилось — Иммобиле растворился в тягучем ритме игры. Главной проблемой «Лацио» так и осталось отсутствие достаточного числа ударов из опасных позиций — раскочегарились только в последние минуты. Более того, в одном из моментов Проведель спас столичный клуб от 0:2. Да и вообще игравшие вторым номером гости за матч наработали на большее число по-настоящему опасных моментов.

Чиро Иммобиле (слева).
Фото Reuters

«Торино», естественно, такой ход событий более чем устраивал. Показательно, что Юрич провел всего две замены, предпочитая сохранить то, что и так неплохо работало. В теории ушедшего на 69-й минуте с поля Радоньича мог заменить и Миранчук, но Алексей просидел на скамейке запасных вплоть до финального свистка. Вопросов к тренеру тут быть не может — «Торино» одержал победу 1:0, а активность линии нападения при прессинге и сдваивании флангов стала одной из главных причин нейтрализации одной из сильнейших атак Италии.

Для «Торино» эта победа — знаковая. По ходу сезона команда дважды обыгрывала «Милан» (по разу в чемпионате и Кубке), но «россонери» в текущем сезоне в национальных турнирах выступают весьма посредственно, даже с учетом выхода в полуфинал Лиги чемпионов. С других грандов «Торино» скальпы не снимал, потому виктория над нынешним «Лацио» — пожалуй, самое статусное достижение команды. И добыто оно было без помощи Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук
ФК Лацио
ФК Торино
4
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Запятая ценой в десятки миллионов евро. Почему в Италии могут быть недовольны возвращением «Ювентусу» 15 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
11
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 - : -
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 - : -
23.04 19:00
Милан – Лечче
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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