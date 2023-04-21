Запятая ценой в десятки миллионов евро. Почему в Италии могут быть недовольны возвращением «Ювентусу» 15 очков

И почему главный триумфатор этой истории — Массимилиано Аллегри.

Казнить нельзя помиловать. Применительно к «Ювентусу» стоимость запятой в этой знаменитой фразе оценивается в 15 очков и десятки миллионов евро. Если помиловать «Юве» и окончательно вернуть 15 очков в серии А, то это — третье на сегодня место с хорошими перспективами на попадание в четверку. То есть и в Лигу чемпионов с соответствующими заработками. Если казнить туринцев, то им светит место в середине турнирной таблицы с надеждой на попадание в Лигу конференций или Лигу Европы. Но это в любом случае совсем иные доходы, нежели в ЛЧ. А уж про разницу в престиже и говорить не будем.

20 апреля «Ювентусу» временно вернули 15 штрафных очков, однако в конце мая решение вновь могут переиграть. Разобраться в нюансах итальянского спортивного правосудия и так-то сложно, а тут еще присутствует целый спектр традиционных закулисных интриг на стыке футбола и политики. Всем вроде бы понятно, что «Ювентус» много чего нарушил при прежнем руководстве. Недаром ведь параллельно со спортивным правосудием за делом «Юве» всерьез следит еще и налоговая инспекция, которая шутить не любит. Но вопрос в том, насколько хороши окажутся адвокаты «Ювентуса» и к каким негласным соглашением придут персонажи, находящиеся за кулисами всей этой скандальной истории.

Не следует забывать, что именно «Ювентус» был одним из зачинщиков создания Суперлиги, чем очень насолил недавно переизбранному на безальтернативной основе злопамятному президенту УЕФА Чеферину. И когда случился тот самый скандал с созданием Суперлиги, президент итальянской Федерации футбола по фамилии Гравина однозначно встал именно на сторону Чеферина.

А совсем недавно дальновидный Гравина превратился в одного из вице-президентов УЕФА. При этом Италия только что подала заявку на право принять Евро-2032: его проведение стало бы огромным подспорьем для всей футбольной инфраструктуры страны с модернизацией устаревших стадионов.

К чему я отвлекся на УЕФА и сопутствующие моменты? Да к тому, что за судьбой «Ювентуса» пристально следят не только внутри Италии. Если клубу окончательно вернут 15 очков, то он получает прекрасный шанс сыграть в Лиге чемпионов. А еще ведь команда Массимилиано Аллегри играет в полуфинале Кубка Италии и Лиги Европы. То есть даже при наличии 15 штрафных очков в серии А победа в одном из двух этих турниров дает «Юве» право сыграть в еврокубках следующего сезона.

Мячи матча Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Между тем в недрах УЕФА не скрывают, что хотели бы показательно наказать «Ювентус» отлучением от еврокубков. Благо есть к чему прицепиться по финансовой части. И вот тут все очень запутывается. Понятно, что сам «Ювентус» жаждет играть в Европе и будет всячески доказывать, что имеет на это право как со спортивной, так и с юридической точки зрения. Но вот той же Федерации футбола Италии куда важнее не «отмазать» «Ювентус», а получить в итоге добро УЕФА на проведение у себя Евро-2032. И для последнего нужно проявлять максимум лояльности по отношению к ассоциации уже сейчас. А там надеются, что туринцев накажут.

Короче говоря, новость о возвращении «Ювентусу» 15 очков — это пока лишь промежуточный результат разборок на стыке пересечений интересов футбольной Италии и УЕФА. Основная судебная и закулисная работа еще впереди, а пока можно лишь точно сказать, что в данный конкретный момент главным триумфатором выглядит Массимилиано Аллегри. Этого тренера многие поспешили раньше времени списать в утиль, а он умудрился — на фоне всех этих клубных передряг и скандалов — удержать команду на высоком уровне. С 15 виртуальными очками «Ювентус» идет сегодня на третьем месте в серии А, играет в полуфинале Кубка Италии и Лиги Европы.

Между прочим, серию А в ближайшее воскресенье ждет крайне интригующий матч с участием «Ювентуса». Получившая инъекцию хорошего настроения «Старая синьора» сыграет дома против без пяти минут чемпиона Италии «Наполи», который только что вылетел из Лиги чемпионов и в целом смотрится в апреле неуверенно. Победа «Юве» в этом матче ничего не сможет изменить с точки зрения борьбы за скудетто, зато она добавила бы команде Аллегри столько новых положительных эмоций, что на них туринцы могли бы красиво доехать до места в первой четверке серии А. А с ней — и путевки в Лигу чемпионов.

Впрочем, стоп. Тут мы вновь возвращаемся к сослагательному наклонению и вспоминаем ту самую фразу, с которой и начали: казнить нельзя помиловать. Сегодня слишком рано говорить о том, в каком именно месте будет поставлена решающая запятая в запутанном деле «Ювентуса».