Лопетеги может сменить Пиоли в «Милане»

Испанский специалист Хулен Лопетеги может возглавить «Милан», сообшает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство миланского клуба рассматривает 57-летнего испанца в качестве замены Стефано Пиоли. Сам Лопетеги также ведет переговоры с «Вест Хэмом», но отдает предпочтение итальянской команде.

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с ноября 2022 по август 2023 года.