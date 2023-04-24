«Наполи» может оформить чемпионство уже через неделю. Команда Спаллетти дожала «Ювентус» в Турине

Вырвали победу в дополнительное время.

Для «Ювентуса» и «Наполи» прошедшая неделя получилась противоположной по содержанию. Во-первых, судебные органы удовлетворили апелляцию «Старой синьоры» по делу о фиктивном приросте капитала и вернули клубу снятые согласно первоначальному решению 15 очков, а, во-вторых, туринцы вышли в полуфинал Лиги Европы, выбив «Спортинг». В этом смысле успешная игра с «Наполи» могла стать, простите за ужасный штамп, вишенкой на торте. В любом случае, нет сомнений, что в лагере «Ювентуса» не забыли про унизительные 1:5 в Неаполе в матче первого круга (а там все кошмарно было не только по счету, но и по содержанию игры, что не всегда совпадает), и нужно было отвечать.

Кроме того, судебное разбирательство еще не завершено. Прокуратура имеет право подать ответную апелляцию, и, не исключено, ее могут удовлетворить. И тогда какие-то очки у «Ювентуса», возможно, все же отнимут. Ситуация совершенно абсурдная: речь идет о борьбе за место в топ-4 и путевке в Лигу чемпионов, и, соответственно, об очень больших деньгах, а никто не понимает, как будет выглядеть турнирная таблица. Лучшее, что может сделать в таких обстоятельствах команда — это абстрагироваться от юридических дел и стараться набирать как можно больше очков, пытаясь прорваться в ЛЧ и через чемпионат, и через Лигу Европы.

Что касается «Наполи», то южане пережили болезненный вылет из Лиги чемпионов. Кто-то считает, что неаполитанцам не хватило ресурсов и длины скамейки. У «Наполи» действительно есть твердые девять игроков старта, а вопросы только на правом краю атаки (Матео Политано или Ирвинг Лосано) и слева в обороне (Мариу Руй или Матиас Оливера). Но, на мой взгляд, дело в том, что нынешний «Милан» — более зрелая команда, которая уже прошла те стадии развития, которые сейчас проходит «Наполи».

Почти нет сомнений, что скудетто партенопейцы не упустят. Слишком уж велик отрыв, тем более что шедший вторым «Лацио» в этом туре проиграл. Даже в случае поражения в Турине и при условии, что у «Ювентуса» больше не снимут очки, будет «+13» за семь туров до конца чемпионата, а из топ-соперников остался только матч с «Интером» дома.

Но есть существенная разница — до скудетто можно кое-как доползти, смазав все впечатление от великолепного сезона или же оформить его все в таком же доминирующем стиле, в каком «Наполи» шел по дистанции чемпионата. Понятно, что для Неаполя разницы никакой нет — там в любом случае будет огромная вечеринка длиною в несколько месяцев. А вот для всех остальных это, пожалуй, имеет значение.

Было видно, что в какой-то степени «Наполи» еще не отошел от матча с «Миланом». По крайней мере, в первые полчаса игры. «Ювентус» выглядел бодрее и провел пару хороших атак с ударами в створ от Хуана Куадрадо и Аркадиуша Милика.

В матче первого круга в Неаполе хозяева ловили команду Макса Аллегри на сыром, неструктурированном и несинхронном прессинге, регулярно его разбивая и вылетая на свободное пространство, где Хвича Кварацхелия и компания разрывали защитников «Старой синьоры». Аллегри выучил урок и теперь «Юве» встречал соперника по большей части в среднем, а то и низком блоке. Иногда все полевые игроки хозяев, включая форварда Милика, были на своей трети поля. Плюс плотная игра в середине, когда номинальный второй нападающий Матиас Соуле постоянно помогал полузащитникам. Тот же Хвича вообще не получал свободного пространства и не мог включить скорость (первый раз относительно свободным он оказался на 50-й минуте, когда от угла штрафной пробил точно в руки Войцеха Щенсны).

В итоге из футболистов «Наполи» чаще всего свободным на мяче оказывался Танги Ндомбеле — страхуя друг друга, игроки «Юве» жертвовали французом. Но это было полностью оправданный шаг, поскольку Ндомбеле — тот еще креативщик. Лишь раз за первый тайм Лосано убежал было в отрыв, но удар мексиканца успел накрыть Данило.

В начале второго тайма показалось, что «Ювентус» немного потерял концентрацию. «Наполи» пару раз поймал хозяев на ошибках при выходе в атаку, но Ндомбеле и Хвича били откровенно плохо из хорошей позиции прямо у радиуса штрафной. Но если это и была потеря концентрации, то буквально минутная — в тенденцию это не превратилось.

Впрочем, и у «Наполи» с игровой дисциплиной и рабочей этикой все было в полном порядке. Показательный в этом плане момент случился на 65-й минуте, когда Лосано честно отработал за только что вышедшим на поле Федерико Кьезой до своего углового флага и отобрал у итальянца мяч.

По такой игре командам оставалось ловить редкие полумоменты и выжимать из них максимум. У «Наполи» это мог сделать Виктор Осимхен, но дважды пробил мимо в ситуациях, которые в этом матче можно считать острыми. «Ювентус» даже забил после стремительной атаки в два паса, но рефери Микаэль Фаббри после просмотра повтора отменил гол, решив, что Милик с фолом отобрал мяч у Станислава Лоботки. Был и второй отмененный гол хозяев, но там мяч очевидно вышел за пределы поля.

Концовка же совершенно неожиданно (если отталкиваться от основных 90 минут) получилась разухабисто-веселой. Хуан Куадрадо выпрашивал пенальти (неубедительная попытка), а в ответной атаке «Наполи» забил: Джакомо Распадори хлестко пробил после навеса Элифа Элмаса (оба, кстати, вышли на замену, что опровергает тезис о короткой скамейке партенопейцев). Как раз из зоны Куадрадо, который продолжал сидеть в чужой штрафной.

После финального свистка игроки и персонал «Наполи» радовались так, будто уже оформили скудетто. Но это объяснимо: они показали всем, в том числе и самим себе, что вылет из Лиги чемпионов их не надломил — первый с 1990 года титул они собираются оформить красиво и на стиле, а не кое-как доползти до него.

Отрыв от идущего вторым в таблице «Лацио» теперь составляет 17 очков. Чисто теоретически «Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре, если победит дома «Салернитану», а римляне не смогут обыграть в гостях «Интер». Даже если этого не случится, то обратный отсчет уже начался и каждый тур может стать для Неаполя золотым.