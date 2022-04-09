Под руководством бывшего спортдира «Зенита» Рибалты «Парма» тратит на агентов больше «Аталанты», но терпит неудачи

Корреспондент «СЭ» в Милане рассказывает, как обстоят дела на Апеннинах у специалистов, когда-то работавших в РПЛ.

«Непотопляемый» Роберто

Да, Италия второй раз подряд не сыграет на чемпионате мира — оставим бредни про то, что в Катаре она якобы может заменить Иран, тем, кто верит в сказки. Да, в четвертьфинале Лиги чемпионов нет ни одного клуба из серии А. Да, никто из футболистов ее команд не претендует на «Золотой мяч», а сам чемпионат давно не является законодателем мод в Европе. Что есть, то есть. Но все ли так плохо и уныло?

«Скуадра адзурра», как ни крути, действующий победитель Евро. Провал в стыковом матче с Македонией бросил тень на работу главного тренера Роберто Манчини, но триумф на ЧЕ у него никто не отнимет. Уже в июне Италия проведет встречу с Аргентиной под названием «Финалиссима» — чемпион Европы против чемпиона Южной Америки. Затем стартует новый розыгрыш Лиги наций, а там в соперниках всегда сильная Германия и Венгрия под руководством итальянского тренера Марко Росси. Так что скучать некогда, зато можно быстро восстановить реноме. Тем более в прошлой ЛН Манчини и Ко заняли высокое третье место.

Роберто Манчини. Фото Global Look Press

Правда, до сих пор непонятно, кто будет тренировать «Скуадру адзурру» — Роберто или его сменщик. У самого «непотопляемого» экс-тренера «Зенита» контракт аж до 2026-го, и у федерации нет денег на увольнение специалиста с зарплатой 4 миллиона евро в год. Даже на фоне оглушительного провала в отборе на ЧМ-2022 определенности с хитрецом Манчини нет. Вроде бы по умолчанию пока предполагается, что он остается на своем посту, но официального подтверждения пока не последовало. Может, ясность наступит на следующей неделе, которая закончится католической Пасхой? Ведь до начала июня времени мало, и ясность точно нужна всем — и федерации, и игрокам, и болельщикам.

Интрига для Лучано

Ну а пока тифози наслаждаются забытой интригой в борьбе за титул серии А, на скудетто сразу три претендента — «Милан», «Наполи» и «Интер». Такой серьезной закрутки не случалось уже очень давно, и это отчасти компенсирует болельщикам на эмоциональном уровне провал национальной команды. Пока лидирует «Милан» имени Стефано Пиоли, у которого 67 очков. «Наполи», где трудится наш давний знакомый Лучано Спаллетти, набрал 66. 63 очка и матч в запасе в активе у «Интера» под руководством Симоне Индзаги. Всем остается провести по семь туров плюс отложенную встречу «Интер» — «Болонья».

Лучано Спаллетти. Фото Global Look Press

«Милан» четыре раза выступит в гостях, «Наполи» — три. А действующий чемпион «Интер» пять из восьми игр проведет дома. При этом 19 апреля миланские коллективы сойдутся в ответном полуфинале Кубка страны — первый завершился нулевой ничьей. Либо красно-черные, либо черно-синие выйдут финал, где в мае поспорят за трофей с победителем пары «Ювентус» — «Фиорентина». Получается, что у «Наполи» нагрузка меньше, чем у конкурентов, сможет ли Спаллетти этим воспользоваться? Словом, интрига.

Непонятный испанец в «Парме»

Интрига сохраняется и в серии В, где идет отчаянная борьба в верхней части таблицы. Первые два места гарантируют прямой выход в серию А, третья же путевка будет разыграна в плей-офф, в котором примут участие команды, занявшие в «регулярке» места с третьего по десятое. Вторым пока идет «Лечче», где когда-то выступал знаменитый полузащитник сборной СССР Сергей Алейников. А вот первую и третью позиции удерживают клубы, где работают хорошо знакомые всей Европе специалисты, сделавшие «Милан» великим в эпоху Сильвио Берлускони.

В руководстве лидирующего «Кремонезе» есть легендарный Ариедо Брайда, в свое время в роли спортивного директора «Милана» подписывавший таких звезд, как Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Андрей Шевченко. Ну а в идущей третьей «Монце» всем рулит не менее харизматичный Адриано Галлиани. А сам клуб из города, который принимает знаменитый этап «Формулы-1», принадлежит тому самому Берлускони. В прошлом сезоне тандем Берлускони — Галлиани не смог с первого захода перебраться из серии В в А, но сейчас — попытка номер два.

При этом одним из главных разочарований второго по силе дивизиона на сегодня остается грозная некогда «Парма». Да, она еще имеет шансы зацепиться за серию плей-офф, но в любом случае ее выступления вызывают большие вопросы. Генеральным директором там работает хорошо нам знакомый Хавьер Рибалта, непонятно как в свое время попавший в «Зенит» и непонятно чем там занимавшийся почти три сезона. Под оперативным руководством этого испанца «Парму» лихорадит, суммы же, которые тратятся на выплаты агентам футболистам, в разы превышают расходы такой серьезной команды, как «Аталанта».

Д'Урбано идет наверх с «Бари»

Неизвестно, сколько еще станут терпеть в «Парме» бывшего спортдиректора «Зенита», а вот в серии С отличился со знаком плюс другой бывший представитель РПЛ. Речь об экс-тренере по физподготовке «Спартака» Джорджо Д'Урбано. Этот специалист, которого сначала взял к красно-белым, а потом «слил» оттуда Массимо Каррера, только что вышел в серию В с «Бари», принадлежащим семье знаменитого Де Лаурентиса — того самого, который владеет «Наполи». Президент «Бари» — сын магната, а команда с большим отрывом финишировала первой в южном дивизионе серии С.