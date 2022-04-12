«Кокорин удивил. За девять минут он запомнился больше, чем за год». Что думают в Италии об игре россиянина против «Наполи»

Александр удивил со знаком плюс.

В воскресенье, 10 апреля, футбольный журналист из Флоренции Андреа Джаннатазио присутствовал в Неаполе на матче 32-го тура серии А «Наполи» — «Фиорентина» (2:3), в концовке которого на поле в составе гостей неожиданно появился Александр Кокорин.

«Фиалки» сенсационно победили на выезде одного из трех претендентов на скудетто, а несколько минут российского форварда стали самым пока запоминающимся эпизодом во всей его карьере в Италии.

Джаннатазио работал в этот вечер в эфире популярного на Апеннинах Radio Bruno.

— Кто-нибудь из находившихся в ложе прессы ожидал, что Кокорин сыграет во встрече с таким сильным соперником? — вопрос Джаннатазио.

— За всех не скажу, но для меня это стало сюрпризом. Если честно, мы с коллегами не сразу поняли, что Александр тоже стоит у бровки, ведь на 86-й минуте тренер Винченцо Итальяно сделал тройную замену. «Наполи» только что забил (Осимхен на 84-й минуте. - Прим. Г.К.) и уступал 2:3, явно собирался на эмоциях устроить финальный штурм, чтобы спастись. Появление Кокорина в такой момент не очень читалось, особенно с учетом того, что на скамейке запасных оставался поляк Пентек.

Однако Итальяно не прогадал с русским. За те девять минут с учетом добавленных, что нападающий находился на поле, он запомнился полезными действиями больше, чем за весь год с момента своего появления во Флоренции. (Смеется.) От Кокорина требовалось создавать помехи соперникам подальше от своих ворот, убивая время, и зарабатывать фолы на себе. Парень качественно выполнил свою задачу. При этом ничего выдающегося Александр на самом деле не показал: сделал то, что и должен делать форвард его таланта и опыта в подобной ситуации. Но на фоне предыдущих разочарований — и на контрасте — Кокорин наконец-то всех удивил со знаком плюс. Так что эффект от этих девяти минут получился громким.

Обычно наши СМИ не ставят оценки футболистам, которые проводят в игре так мало времени, но я не сдержался и выставил. Да, скромную — 6,0. Но мне хотелось отметить тот факт, что Александр тоже поучаствовал в этой знаковой для «Фиорентины» победе.

— Именно Кокорин, а не упомянутый вами Пентек заменил бразильца Кабрала, который забил решающий мяч. Означает ли это, на ваш взгляд, что и в следующих матчах у Александра появятся шансы напомнить о себе?

— Мне хотелось еще разок посмотреть на русского в деле. Но подольше, потому что девять минут с учетом добавленного времени маловато. Да, Александр четко выполнял установку тренера, но действовал все-таки в основном спиной к чужим воротам, а от таких одаренных нападающих обычно ждут другого. На последних минутах столь напряженной встречи подобное оправдано, но во Флоренцию Кокорин ведь приезжал с другими надеждами и авансами.

Думаю, что до конца сезона у него еще будет возможность проявить себя. У Пентека недавно случилась травма, и он пока полностью не восстановился. К тому же поляк находится в аренде из «Герты», а выкуп стоит больших денег. И зарплата очень высокая. Не факт, что «Фиорентина» вообще решит оставить его.

Ну а Кокорин полностью принадлежит «фиалкам», а летом Александра желательно продать. Так что практика такому активу клуба явно не помешала бы. Впрочем, это мое личное мнение. У тренера же может быть совсем другое видение.

— Против «Наполи» наконец-то по-настоящему проявил себя Кабрал, а Иконе забил свой первый гол за «Фиорентину». Выходит, зимние трансферы работают — если не считать Пентека?

— Кшиштоф тоже уже приносил пользу, так что недавняя дозаявочная кампания действительно оказалась удачной на вход. А ведь флорентийцы расстались со своей главной звездой Влаховичем — и многие боялись, что это создаст нерешаемые проблемы в атаке. Абсурдно отрицать, что уход серба прошел бесследно, но надо отдать должное Итальяно, который продолжает бороться за зону еврокубков.

Против «Наполи» Винченцо вчистую переиграл своего коллегу Лучано Спаллетти. А победа «Фиорентины» в Неаполе стала абсолютно заслуженной. Кстати, вечером после игры команду на одном из вокзалов Флоренции встречали около трехсот тиффози. Между прочим, несколько лет назад «фиалки» уже останавливали неаполитанцев на пути к скудетто: в конце апреля 2018 года победили 3:0, правда, дома, а не в гостях. Тогда здесь тренировал Стефано Пиоли, а с южанами трудился Маурицио Сарри.

— Как считаете, сумеет ли «Фиорентина» в итоге попасть в еврокубки? И чего ждать от нее 20 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса» после поражения в родных стенах со счетом 0:1?

— Конечно, хотелось бы видеть клуб в Европе. Но пробиться туда на фоне нынешней конкуренции в серии А очень сложно. И еще труднее, наверное, выбить из кубкового турнира «Юве». Но в любом случае во Флоренции сейчас гордятся своей командой и восхищаются Итальяно. Хочется верить, что при нем коллектив станет и дальше прогрессировать.

Турнирная таблица серии А. Фото «СЭ»

Бомбардир: Иммобиле (Лацио) — 24.

15 апреля. Специя — Интер, Милан — Дженоа.

16 апреля. Кальяри — Сассуоло, Сампдория — Салернитана, Удинезе — Эмполи, Фиорентина — Венеция, Ювентус — Болонья, Лацио — Торино.

17 апреля. Наполи — Рома, Аталанта — Верона.