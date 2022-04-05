«При всем таланте Алексею не хватает спортивной злости». Взгляд из Италии на игру Миранчука
Алексей Миранчук провел свой первый матч после травмы, выйдя на замену в матче с «Наполи». «Аталанта» уступила 1:3, а Алексей отметился голевым пасом на голландца Де Рона, который забил единственный гол в ворота неаполитанцев.
Итальянские журналисты оценили игру Миранчука по-разному. Ведущее спортивное издание страны поставило Миранчуку всего лишь 5.5: La Gazzetta dello Sport решила, что голевой пас в проигранном матче не тянет на большее. А вот сайт Sky Sport и газета L'Eco di Bergamo оценили игру Алексея на 6.5.
Специально для «СЭ» своим мнением об игре «Аталанты» и Миранчука против «Наполи» поделился Эудженио Соррентино — журналист из Бергамо, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.
— Какую оценку вы поставили Миранчуку?
— 6.0. Да, он отдал классный голевой пас, но все-таки Алексею по-прежнему не хватает циничности у чужих ворот. Ему практически не удается найти возможность для удара, он частенько запутывается в собственном дриблинге. И это при том, что у него прекрасный удар с левой ноги! Да, я согласен, что Миранчук освежил игру «Аталанты» во втором тайме, но все-таки по своему таланту он способен приносить больше пользы. Нужно побольше спортивной злости и движения перед чужими воротами! К сожалению, Алексей выпадает из игры на целые отрезки, а Гасперини всегда требует от своих игроков высокого ритма и стабильности. Правда, в игре против «Наполи» «Аталанте» этого в итоге как раз не хватило, а на фоне многих своих партнеров Миранчук смотрелся даже лучше.
— Можно ли сказать, что после этого поражения «Аталанта» окончательно лишилась шансов на попадание в первую четверку, которая сыграет в Лиге чемпионов?
— К сожалению, ситуация сильно осложнилась, с этим не поспоришь. Пять поражений на своем поле — многовато для команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов. И это при том, что «Аталанта» одержала 10 побед в гостях — больше только у «Милана» и «Наполи». Но вот дома — всего четыре победы при шести ничьих в 15 матчах. Получается, что именно на своем стадионе команда Гасперини и потеряла те бесценные очки, которых может не хватить для места в четверке. Да, у «Аталанты» есть матч в запасе, так что в случае победы можно дотянуться в турнирной таблице до двух римских команд, но вот занимающий четвертое место «Ювентус» — даже на фоне воскресного поражения от «Интера» — все равно в итоге оторвался на опасное расстояние. И отставание от туринцев отыграть очень сложно.
— Как вам игра команды Лучано Спаллетти в Бергамо?
— Лучано — один из лучших итальянских тренеров. Он доказывает это и своей работой в Неаполе. Победа в Бергамо подтвердила, что этот «Наполи» готов до конца бороться за титул с «Интером» и «Миланом».
— В четвертьфинале Лиги Европы «Аталанту» ждет «Лейпциг». По силам ли этот соперник команде из Бергамо?
— Мы хотим верить, что «Аталанта» сможет всерьез побороться за выход в полуфинал турнира. Тем более что наконец-то возвращается в строй Сапата, которого так не хватало в последнее время. В то же время есть определенные проблемы в обороне, и на фоне набравшего ход «Лейпцига» это не может не беспокоить. Конечно, выход в полуфинал Лиги Европы стал бы большим достижением для клуба из Бергамо, тем более что потенциальные соперники «Аталанты» и «Лейпцига» по полуфиналу явно не выглядят фаворитами на фоне двух этих команд. Так что дальше открывается перспектива и на финал, но это «дальше» надо еще заработать. А сделать это против команды Доменико Тедеско будет очень непросто!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Верона
|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|
10
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5