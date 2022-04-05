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«При всем таланте Алексею не хватает спортивной злости». Взгляд из Италии на игру Миранчука

Итальянский журналист высказался об игре Алексея Миранчука в матче с «Наполи»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Журналист из Бергамо — о возвращении российского игрока и шансах «Аталанты» в Лиге Европы.

Алексей Миранчук провел свой первый матч после травмы, выйдя на замену в матче с «Наполи». «Аталанта» уступила 1:3, а Алексей отметился голевым пасом на голландца Де Рона, который забил единственный гол в ворота неаполитанцев.

Итальянские журналисты оценили игру Миранчука по-разному. Ведущее спортивное издание страны поставило Миранчуку всего лишь 5.5: La Gazzetta dello Sport решила, что голевой пас в проигранном матче не тянет на большее. А вот сайт Sky Sport и газета L'Eco di Bergamo оценили игру Алексея на 6.5.

Алексей Миранчук. «Его гениальных действий не хватило, чтобы переломить матч». Реакция итальянцев на голевой пас Миранчука

Специально для «СЭ» своим мнением об игре «Аталанты» и Миранчука против «Наполи» поделился Эудженио Соррентино — журналист из Бергамо, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.

— Какую оценку вы поставили Миранчуку?

— 6.0. Да, он отдал классный голевой пас, но все-таки Алексею по-прежнему не хватает циничности у чужих ворот. Ему практически не удается найти возможность для удара, он частенько запутывается в собственном дриблинге. И это при том, что у него прекрасный удар с левой ноги! Да, я согласен, что Миранчук освежил игру «Аталанты» во втором тайме, но все-таки по своему таланту он способен приносить больше пользы. Нужно побольше спортивной злости и движения перед чужими воротами! К сожалению, Алексей выпадает из игры на целые отрезки, а Гасперини всегда требует от своих игроков высокого ритма и стабильности. Правда, в игре против «Наполи» «Аталанте» этого в итоге как раз не хватило, а на фоне многих своих партнеров Миранчук смотрелся даже лучше.

— Можно ли сказать, что после этого поражения «Аталанта» окончательно лишилась шансов на попадание в первую четверку, которая сыграет в Лиге чемпионов?

—  К сожалению, ситуация сильно осложнилась, с этим не поспоришь. Пять поражений на своем поле — многовато для команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов. И это при том, что «Аталанта» одержала 10 побед в гостях — больше только у «Милана» и «Наполи». Но вот дома — всего четыре победы при шести ничьих в 15 матчах. Получается, что именно на своем стадионе команда Гасперини и потеряла те бесценные очки, которых может не хватить для места в четверке. Да, у «Аталанты» есть матч в запасе, так что в случае победы можно дотянуться в турнирной таблице до двух римских команд, но вот занимающий четвертое место «Ювентус» — даже на фоне воскресного поражения от «Интера» — все равно в итоге оторвался на опасное расстояние. И отставание от туринцев отыграть очень сложно.

Алексей Миранчук. У Миранчука — восхитительный ассист. Но «Аталанта» почти лишилась шансов на Лигу чемпионов

— Как вам игра команды Лучано Спаллетти в Бергамо?

— Лучано — один из лучших итальянских тренеров. Он доказывает это и своей работой в Неаполе. Победа в Бергамо подтвердила, что этот «Наполи» готов до конца бороться за титул с «Интером» и «Миланом».

— В четвертьфинале Лиги Европы «Аталанту» ждет «Лейпциг». По силам ли этот соперник команде из Бергамо?

— Мы хотим верить, что «Аталанта» сможет всерьез побороться за выход в полуфинал турнира. Тем более что наконец-то возвращается в строй Сапата, которого так не хватало в последнее время. В то же время есть определенные проблемы в обороне, и на фоне набравшего ход «Лейпцига» это не может не беспокоить. Конечно, выход в полуфинал Лиги Европы стал бы большим достижением для клуба из Бергамо, тем более что потенциальные соперники «Аталанты» и «Лейпцига» по полуфиналу явно не выглядят фаворитами на фоне двух этих команд. Так что дальше открывается перспектива и на финал, но это «дальше» надо еще заработать. А сделать это против команды Доменико Тедеско будет очень непросто!

Алексей Миранчук
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Наполи
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Его гениальных действий не хватило, чтобы переломить матч». Реакция итальянцев на голевой пас Миранчука
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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