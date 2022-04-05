«При всем таланте Алексею не хватает спортивной злости». Взгляд из Италии на игру Миранчука

Журналист из Бергамо — о возвращении российского игрока и шансах « Аталанты » в Лиге Европы.

Алексей Миранчук провел свой первый матч после травмы, выйдя на замену в матче с «Наполи». «Аталанта» уступила 1:3, а Алексей отметился голевым пасом на голландца Де Рона, который забил единственный гол в ворота неаполитанцев.

Итальянские журналисты оценили игру Миранчука по-разному. Ведущее спортивное издание страны поставило Миранчуку всего лишь 5.5: La Gazzetta dello Sport решила, что голевой пас в проигранном матче не тянет на большее. А вот сайт Sky Sport и газета L'Eco di Bergamo оценили игру Алексея на 6.5.

Специально для «СЭ» своим мнением об игре «Аталанты» и Миранчука против «Наполи» поделился Эудженио Соррентино — журналист из Бергамо, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.

— Какую оценку вы поставили Миранчуку?

— 6.0. Да, он отдал классный голевой пас, но все-таки Алексею по-прежнему не хватает циничности у чужих ворот. Ему практически не удается найти возможность для удара, он частенько запутывается в собственном дриблинге. И это при том, что у него прекрасный удар с левой ноги! Да, я согласен, что Миранчук освежил игру «Аталанты» во втором тайме, но все-таки по своему таланту он способен приносить больше пользы. Нужно побольше спортивной злости и движения перед чужими воротами! К сожалению, Алексей выпадает из игры на целые отрезки, а Гасперини всегда требует от своих игроков высокого ритма и стабильности. Правда, в игре против «Наполи» «Аталанте» этого в итоге как раз не хватило, а на фоне многих своих партнеров Миранчук смотрелся даже лучше.

— Можно ли сказать, что после этого поражения «Аталанта» окончательно лишилась шансов на попадание в первую четверку, которая сыграет в Лиге чемпионов?

— К сожалению, ситуация сильно осложнилась, с этим не поспоришь. Пять поражений на своем поле — многовато для команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов. И это при том, что «Аталанта» одержала 10 побед в гостях — больше только у «Милана» и «Наполи». Но вот дома — всего четыре победы при шести ничьих в 15 матчах. Получается, что именно на своем стадионе команда Гасперини и потеряла те бесценные очки, которых может не хватить для места в четверке. Да, у «Аталанты» есть матч в запасе, так что в случае победы можно дотянуться в турнирной таблице до двух римских команд, но вот занимающий четвертое место «Ювентус» — даже на фоне воскресного поражения от «Интера» — все равно в итоге оторвался на опасное расстояние. И отставание от туринцев отыграть очень сложно.

— Как вам игра команды Лучано Спаллетти в Бергамо?

— Лучано — один из лучших итальянских тренеров. Он доказывает это и своей работой в Неаполе. Победа в Бергамо подтвердила, что этот «Наполи» готов до конца бороться за титул с «Интером» и «Миланом».

— В четвертьфинале Лиги Европы «Аталанту» ждет «Лейпциг». По силам ли этот соперник команде из Бергамо?

— Мы хотим верить, что «Аталанта» сможет всерьез побороться за выход в полуфинал турнира. Тем более что наконец-то возвращается в строй Сапата, которого так не хватало в последнее время. В то же время есть определенные проблемы в обороне, и на фоне набравшего ход «Лейпцига» это не может не беспокоить. Конечно, выход в полуфинал Лиги Европы стал бы большим достижением для клуба из Бергамо, тем более что потенциальные соперники «Аталанты» и «Лейпцига» по полуфиналу явно не выглядят фаворитами на фоне двух этих команд. Так что дальше открывается перспектива и на финал, но это «дальше» надо еще заработать. А сделать это против команды Доменико Тедеско будет очень непросто!