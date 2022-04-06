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«В Ростове Карпин много говорил про правильное питание. В Италии мне это очень пригодилось». Большое интервью с Элдором Шомуродовым

Шомуродов уверен, что многие российские футболисты готовы к игре в чемпионате Италии
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Виталий Тимкив
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игорь Рабинер встретился с форвардом «Ромы» и сборной Узбекистана.

Узбеки на футболе скандируют как исландцы

Нет в Узбекистане, а может, и во всей Средней Азии, болельщиков более горячих и шумных, чем в Намангане. Если в столице, Ташкенте, на футбол чаще всего ходят три-четыре тысячи (как всегда в столицах, есть и много других развлечений), то на уютный и чисто футбольный «Новбахор» регулярно собирается 20-тысячный аншлаг. И децибелы с трибун — любой Европе на зависть.

Не думал, что меня когда-нибудь занесет в эти экзотические края, где 80 с лишним лет назад в эвакуации во время Великой Отечественной оказались мои бабушка и дядя. А теперь я приехал в Ферганскую долину, чтобы живьем посмотреть на игру форварда «Ромы» Элдора Шомуродова за сборную Узбекистана против Киргизии, — и очень рад этому.

Ведь не за шедеврами футбольного искусства добирался больше четырех часов на машине через заснеженный горный перевал из узбекской столицы. А за духом и атмосферой. Их здесь — с лихвой. Как и гостеприимства. Приятно же, когда тебя называют «Игорь-акя»: в Узбекистане эту добавку используют в обращении к старшим и уважаемым людям! Вместе слышится как «игрока» — совсем по-футбольному.

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В Намангане после товарищеского матча на Кубок Навруза, о котором вы и не слыхали, зрители двух центральных трибун, как те исландцы на Евро-2016, скандируют: «У! У! У!», а все игроки хозяйской команды в такт им поднимают руки. Коллективный свет фонариков мобильных телефонов — тоже для узбекских поклонников футбола, оказывается, не новость.

А вот пожилой болельщик, выходя с трибуны, крепко жмет руку... полицейскому. За честно отработанные полтора часа. Где еще такое увидишь? И барабанщики здесь есть, причем как у хозяйских, так и у гостевых болельщиков. А когда я увидел мониторы, причем большие, у всего ряда для прессы — вообще обалдел. В РПЛ такого не найдешь.

Во время игры случается сильно позабавивший меня эпизод: народ с противоположной от меня трибуны сильно недоволен решением таджикского судьи на дальней бровке, и тысяч десять узбеков в едином порыве на чистом русском начинают скандировать всем известный заряд с обвинением арбитра в нетрадиционной сексуальной ориентации! Соседи по ложе, на мое удивление, смеются: «Не факт, что они еще что-то по-русски знают, но вот это — четко!» В Ташкенте, кстати, по-русски говорят, и прилично, абсолютно все.

Так что живы еще в центре Азии старые советские традиции. Нет сомнений, что рефери, тоже из бывшей республики СССР, глас народа хорошо расслышали. Ну а стоит ли удивляться после такого лингвистического сюрприза, что при счете 1:1 два решающих мяча у Узбекистана забивает вышедший на замену форвард по имени Игорь Сергеев? Родная речь — она не может не вдохновить.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Про Шомуродова снимают документальный фильм

А сравнял счет, открытый в самом начале матча киргизами, наш герой. Но ему для этого пришлось многое перетерпеть. Например, суровый удар по ногам ближе к концу тайма, после которого он долго не мог встать. И трибуны, его обожающие (хоть Шомуродов в «Новбахоре» никогда и не играл), начали скандировать: «Элдор! Элдор!» А когда он встал и с трудом пошел по полю — возгласы на русском: «Молодец! Мужик!»

— Приятно было это слышать? — спрошу на следующее утро форварда.

— Конечно. Чувствую, что меня во всем Узбекистане любят.

— Почему?

— Потому что любят футбол. Людям приятно, что я играю в Европе.

Парой дней ранее мы говорили об Элдоре с Равшаном Ирматовым, знаменитым судьей, рекордсменом мира по числу отработанных матчей в финальных стадиях ЧМ — 11 на трех турнирах. С 2019 года Ирматов — первый вице-президент федерации футбола Узбекистана, он руководит всей ее операционной деятельностью. И тему Шомуродова, конечно, мы не могли не затронуть.

— Как можно пройти путь из далекого городка Джаркурган на границе с Афганистаном до «Ромы» и Вечного города Рим? — спросил я человека, который прошел схожий путь, только как футбольный арбитр.

— Мы как раз про это сейчас снимаем документальный фильм, который должен вдохновить наших молодых футболистов. Они иногда не верят в себя, а Элдор доказал, что возможно все. Если есть характер, стремление к мечте, постоянная работа над собой и преданность делу. У него карьера не всегда складывалась гладко, но сила воли всегда при нем, и она никогда не давала ему остановиться на достигнутом. Считаю, что и это не предел, у него еще есть потенциал для роста.

— Многое ли для развития Шомуродова дали несколько лет в «Ростове»?

— Думаю, да. Это был важный этап в его карьере. Российский чемпионат — интересный и атлетичный, он помог ему расти дальше, стал трамплином для прыжка в Европу. Закалку, подготовку для следующего шага в карьере он получил именно в «Ростове».

— Можно ли сказать, что Шомуродов — более амбициозный футболист, чем 90% российских игроков, никуда из своей страны не уезжающих?

— Не хочу сравнивать. Просто скажу, что решение уехать на Апеннины, а потом и успех там говорит о том, что Элдор не боится вызовов в жизни. Будучи в Италии, он понял, как футболист одной из лучших лиг мира должен относиться к делу. Этот опыт принесет пользу и сейчас сборной, где ему найдется что подсказать партнерам, и в будущем, если он захочет стать тренером или руководителем.

Но сейчас Шомуродову, давно не забивавшему в «Роме» и довольно плотно посаженному Жозе Моуринью на лавку, приходится несладко, и поправить настроение и голевой прицел в сборной было очень нужно. Тем более что на игру приехал папа Элдора, Азамат, тоже бывший футболист. Как можно его огорчить? Это не по-узбекски, где к старшим — огромные почет и уважение.

Вплоть до того, что, как мне объяснили, не только родителей, но и старших братьев тут называют на «вы». Уточняю и у самого Элдора, и у его старшего брата Санджара, так ли это в шомуродовском случае, — и получаю незамедлительное «да».

Папа — человек спокойный. Мы сидели на одном ряду через двух человек, и я имел возможность наблюдать за тем, как он реагирует на то, что происходит на поле, в том числе и с его сыном. Когда того травмировали и еще не было ясно, что несерьезно, на отцовском лице не дрогнул ни один мускул. Он не издал ни звука и просто с напряжением вглядывался на поле.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Летом в Джаркургане к дому съезжаются и родной город, и Термез. Если болельщиков немного, их даже пускают в дом

С отцом меня знакомят в перерыве при 0:1. Он приветлив, но от интервью уклоняется. Зато о младшем братишке с удовольствием готов поговорить Санджар, работающий в федерации футбола Сурхандарьинской, самой южной области Узбекистана — там, близ границы с Афганистаном, где родились и выросли Шомуродовы.

— Бывали у Элдора в гостях в Италии? — спрашиваю Санджара.

— Да, мы в декабре всей семьей у него были в Риме. Посетили игру с «Сампдорией» — и Элдор забил! И пошел к нашей трибуне гол праздновать.

— Это был последний на сегодня его гол за «Рому». Насколько болезненно он переживает и безголевую серию, и отправку на скамейку?

— Такое со всеми бывает. Шанс еще будет. Он сам в интервью при переходе в «Рому» говорил, что легко ему не будет, но надо терпеть и работать. И в «Ростове» сначала на замене сидел, и в «Дженоа». Прорвется!

— Могли себе представить, что он станет первым футболистом из Узбекистана, сыгравшим в пяти ведущих европейских чемпионатах?

— У него всегда была мечта играть в одной из пяти топ-лиг. С самых младших лет. Постоянно говорил, что хочет туда! Но о какой-то конкретной стране не говорил.

— А за кого болел?

— За «Челси». Потому что дядя ему футболку «Челси» подарил, когда Элдору было лет семь. Больше всего ему нравились Дидье Дрогба и Фернандо Торрес.

— Что больше всего помогло ему попасть на неизведанную прежде для узбекских футболистов высоту?

— То, что у нас — футбольная семья. Отец и старший дядя Элдора играли в низших лигах Узбекистана, а младший дядя Ильхом стал чемпионом страны и игроком сборной. Элдор пошел по их стопам с детства и всегда знал, чего хочет.

— Вижу, народ его поддерживает. Нет ли зависти в небогатой стране к тем деньгам, которые он зарабатывает в Италии?

— Большинство его любит, критикующие тоже есть. Все зависит от человека, но в основном зависти нет.

— Что происходит, когда Элдор приезжает в Джаркурган?

— Это случается раз в год, летом, и тогда к нам приходит много людей. Все фотографируются, автографы берут. Болельщиков очень много! Весь Джаркурган и даже весь Термез хочет его увидеть. Он покорил сердца болельщиков своей игрой.

— И что, болельщиков прямо домой пускают?!

— Когда как. Если людей много, то он выходит к ним, если несколько человек — то в дом приглашает. Много детей из сурхандарьинских школ приходит.

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— Кому, помимо родителей и того селекционера из «Машала», скажете самое большое спасибо, что у Элдора все так получилось?

— Сергею Лущану, тренировавшему его в молодежной сборной Узбекистана. Он возглавил «Бунедкор», дал Элдору возможность проявить себя, доверял ему и вывел на новый уровень. Ему дали шанс, и он им воспользовался. После этого многие в Узбекистане поняли, что у парня есть талант и он может играть на более высоком уровне. Элдор попал в хорошие руки, к правильным агентам (агентству ProSports Management во главе с Германом Ткаченко. — Прим. «СЭ»), и они его дальше направляли.

К Валерию Карпину, который первым во взрослом футболе поставил его в центр атаки — до него он играл крайнего форварда. Хотя в детстве тоже в основном в центре. Карпин заметил, что у него есть данные для центрфорварда, дал ему шанс, и результат все увидели. И вообще много чему научил — в первую очередь профессиональному отношению к делу. Когда тренируются и играют — он строгий. В неформальном общении — как друзья. Они близко общаются до сих пор, на каждый праздник поздравляют друг друга, переписываются где-то пару раз в месяц. Дай бог, чтобы и дальше так было!

— Ваш брат производит впечатление скромного человека, о нем по личностным качествам и из Италии позитивно отзываются. Новая страна его как-то изменила?

— Нет, он остался прежним. Потому что у него хорошее воспитание.

— А строго его воспитывали?

— Нет. К тому же он с 12 лет начал профессионально заниматься футболом, уехал в академию клуба «Машал» в 300 километрах от Джаркургана. У нашей семьи был знакомый, селекционер этой академии. Брат жил вдали от родителей и научился себя сдерживать.

— Легко его родители туда отпустили? Возраст-то еще совсем нежный.

— Они все понимали. У нас же футбольная семья. И для успеха нужно чем-то пожертвовать...

В этот момент начинается второй тайм, и мы возвращаемся на трибуну. Вскоре Шомуродов с центра поля убегает один на один, весь стадион вскакивает и... разочарованно выдыхает. Переиграть вратаря Элдор не сумел.

Но насколько же все-таки позитивная обстановка на футболе в Узбекистане! Ни одного злого возгласа — только мимолетное расстройство незабитым голом. Элдора случившееся заводит, злит. И он — заодно со всей своей командой — начинает соперника разрывать. И, наконец, ударом с близкого расстояния сравнивает счет. После чего тут же хватает из сетки мяч и бежит его устанавливать на центр поля. Капитан!

Я следую примеру соседей по ложе и тянусь, чтобы пожать руку отцу Шомуродова. Он откликается, широко улыбаясь. Этот гол — облегчение и для него, и для всех. «Когда долго не играешь, забитые мячи очень важны», — скажет мне на следующий день Элдор. И добавит, что в сборной для него, капитана, забивать очень важно.

При 2:1 за пару минут до конца игры главный тренер сборной Узбекистана, словенец Сречко Катанец, Шомуродова меняет. Весь стадион встает и аплодирует. Элдор никакого недовольства заменой не проявляет. А после свистка его отец, склонившись к выходу для болельщиков, обменивается радостными репликами, кажется, с половиной стадиона.

Элдор Шомуродов. Фото Виталий Тимкив
Элдор Шомуродов.
Виталий Тимкив

Общение с Мхитаряном на русском, поздравление Паршивлюка, уроки Калачева и Гацкана

— Папа всегда старается выбраться на футбол, когда я в Узбекистане. Для меня поддержка родителей всегда важна. Даже если плохо сыграл, они находят теплые слова, — расскажет Элдор на следующее утро, когда мы присядем в гостинице сборной за чашкой чая. Его тут, кстати, принято наливать гостям небольшими порциями — если чашка полна, значит, тебя хотят побыстрее выпроводить. Меня, к счастью, никто не выпроваживал — проговорили час. Русский язык Элдор не просто не забыл — а, кажется, со времен выступлений за «Ростов» даже чуть улучшил. Хотя до Пушкина, понятно, еще далековато.

— Много у тебя сейчас русскоязычной практики?

— Да, много с кем общаюсь. Вот сейчас на матч с Киргизией приехал мой агент Кахор Муминов. И в Риме достаточно тех, с кем говорю по-русски. Например, с Мхитаряном. Мы с Генрихом в «Роме» общаемся ближе всех.

— Слышал, во время матча Узбекистана с Ираном вы с Сердаром Азмуном подкалывали друг друга на русском.

— Было такое. Он чуть-чуть хуже меня говорит. А в Италии, когда играли с «Аталантой», немного общались и с Миранчуком, и с Малиновским.

— Они правда дружат?

— Да, конечно.

— С кем-то из «Ростова» отношения поддерживаешь?

— С Карпиным общаюсь, виделись с ним этой зимой в Дубае. Иногда переписываемся с ребятами в мессенджерах и социальных сетях. В последний раз — с Песьяковым. Спросили, как друг у друга дела, я передал всем общим знакомым привет.

— Ты, парень родом из Узбекистана, играешь в знаменитом клубе, одной из лучших лиг, живешь в одном из самых знаменитых городов мира. А большинство футболистов РПЛ не хочет никуда уезжать. Как думаешь, почему у тебя больше амбиций, чем у российских игроков?

— Может, не хотят рисковать. Когда я пришел в «Дженоа», это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было — заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.

— У тебя были разговоры с ребятами из «Ростова» на эту тему?

— Когда перешел в «Рому», разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков. Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чем-то другом.

— Твой первый контракт в «Ростове» был на 10 тысяч долларов в месяц, хотя в Китае, Катаре, Саудовской Аравии ты мог получать в десять раз больше. Что тебя заставило предпочесть российский клуб?

— Не думал о деньгах, когда уезжал в Россию. Сначала хотел просто показать себя. И годы в «Ростове» мне многое дали. Одна из главных вещей — профессионализм, которому научился. Его у меня стало гораздо больше, чем было в Узбекистане, и это очень помогло.

— Кого назовешь лучшими друзьями среди российских футболистов?

— Со всеми хорошо общался. Все ребята в «Ростове» были отличные! Но больше всех — с Паршивлюком, Песьяковым, Байрамяном и Зайнутдиновым. Вот с ними и на связи.

— А кто из партнеров в «Ростове» тебе больше всего дал для роста как игрока и личности?

— Калачев и Гацкан были лидерами команды, когда я туда только перешел. Они стремились побеждать, говорили жестко и всегда помогали. Но «Ростов» был в первую очередь силен как команда.

— Знаешь, что Карпин вернулся в «Ростов», оставшись в сборной?

— Да. Но с возвращением пока не поздравлял.

— Кстати, как относишься к отстранению сборной России от стыков ЧМ-2022?

— Не думаю, что это правильно. Спорт должен быть вне политики.

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Карпин и питание

— Чему самому важному Карпин научил тебя за время совместной работы в «Ростове»?

— Отношению к футболу в психологическом плане. Если плохо тренируешься, вызывал в свой номер, спрашивал: «Что случилось?» Интересовался причинами — даже выходящими за рамки футбола. Объяснял, что это потом скажется на игре. Как будешь тренироваться — так и сыграешь. Он любил шутить, но говорил много серьезных и правильных вещей.

— На твоей последующей адаптации в Италии сказались его тогдашние уроки? Может, рассказы про то, как он осваивался в Испании?

— Да. Например, то, что он говорил про правильное питание. Со временем понимаешь, что оно очень важно для футболиста. В Европе это давно все знают и профессионально к этому подходят. Он много чего о европейском футболе рассказывал.

— В сборной он запретил сладкое и мучное. В «Ростове» то же самое было?

— Сахар он прямо не запрещал. Там мы вместо белого использовали коричневый. И Георгич всегда говорил есть его поменьше. Допустим, в чашку кофе класть не две ложки, а одну.

— Плов твой любимый не запрещал?

— На базе запрещал, конечно. Но за ее пределами я его иногда кушал. (Улыбается.) За весом следил, все было нормально.

— Сейчас проверим, до какой степени ты обитальянился. Плов или паста?

— Плов.

— В каждом регионе Узбекистана — свой плов. Тебе какой больше всего нравится?

— Свадебный.

— В Италии удается любимое лакомство поесть?

— Только если дома жена сделает. Но продукты там все-таки другие и получается не так, как здесь.

— Не обижаются ли родители, когда в отпуске от каких-то блюд отказываешься?

— Наоборот, родителям тоже многое советую! Для их здоровья важно правильно питаться. Но если мама, когда была у меня в Италии, привыкла к этому, то папе тяжело.

— Когда-то в «Спартаке» Карпин штрафовал чуть ли не за каждые сто граммов лишнего веса. И в «Ростове» так же?

— Говорил, что будет штраф, но не каждый раз реально наказывал. Только если много лишнего веса. Я ни разу на штрафы не попадал.

— Ты Карпина вообще боялся? Сложно с ним было работать?

— Нет, он ругал только за отсутствие самоотдачи. В остальном — всегда поддерживал и объяснял.

— Какая самая яркая шутка Карпина в твой адрес, которая тебе запомнилась?

— Та самая, про «кривоногого». Он многих так называет, не только меня. Когда на тренировке бьешь неправильно или где-то ковыряешься — всегда так говорит. Я не обижаюсь.

— Карпин рассказывал, что вначале ты играл у него так, что он хотел тебя назад в Узбекистан отправить. Это прикол?

— Нет, правда. У нас был первый сбор после отпуска, я дома почти ничего не делал, приехал в очень плохой форме. В первой двусторонке ужасно сыграл. Из-за этого, может, у него такая мысль и возникла. Но потом набрал форму, и он начал ко мне по-другому относиться. До того руководство хотело меня в аренду отдать, чтобы я больше играл. «Арсенал» и «Тосно» хотели взять. Мирзов даже звонил, спрашивал, поеду ли. Но Карпин меня оставил.

(Кахор Муминов: «Мы общались с руководством «Ростова». Оно действительно рассматривало «Арсенал» и «Тосно». Это был первый сбор в сезоне-2018/19. Продавать его клуб не собирался, речь шла только об аренде для большей игровой практики.

У каждого футболиста есть свои особенности — кто-то долго вес сбрасывает, а кто-то дома сидит, месяц ест не переставая, а потом за пару тренировок все убирает. Элдору удалось справиться с проблемами быстро.

На втором сборе уже начали говорить о продлении контракта. Его конкурентом был форвард основного состава сборной Исландии Сигурдарссон. Элдор забил той весной «Краснодару» и «Спартаку», после чего Сигурдарссону стали искать команду").

— Та ситуация с возвращением из отпуска стала для тебя уроком?

— Да, теперь всегда еду в отпуск с тренировочной программой и выполняю ее.

— Ты приходил в «Ростов» в роли крайнего нападающего, Карпин переделал тебя в центрального. Сложно было перестраиваться?

— Нет. Я и в сборной порой в центре играл, и в детстве. До того как остановиться на позиции в центре атаки, Георгич меня везде перепробовал, даже опорником и правым защитником.

— Кем?!

— Да, в двух матчах я справа в обороне играл. С «Сызранью» на Кубок и с «Уралом». Во втором случае уже не очень получилось, и на этом эксперимент закончился. Но когда играешь со слабой командой и много атакуешь, для меня это было хорошо, потому что много времени проводил впереди.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Покормить коров и овец — и только после этого играть в футбол

— Ты — пример для многих, как можно добиться, казалось бы, невозможного, живя в любой точке земного шара. У тебя есть объяснение, как мальчику из Узбекистана, с границы с Афганистаном, удалось попасть в серию А и заиграть в ней?

— В первую очередь, Аллах дал то, что я просил. Но только просить — мало. Если ставишь цель, всегда бывают сомнения. Нужно их преодолеть, стремиться к цели и идти вперед, не отвлекаясь ни на что другое.

— И когда у тебя были самые большие сомнения в себе и своей способности реализовать мечту?

— Больших — не было. Всегда знал, что у меня есть время и мечта, к которой надо идти.

— Из стран топ-5 ты хотел в какую-то конкретную?

— Нет, все равно было. Только болел за «Челси» — в детстве у меня была футболка этого клуба, которую подарил дядя.

— С фамилией Дрогба?

— Нет, без фамилии. Просто когда смотрел игры «Челси», было видно, что он лучший игрок команды. И нападающий. А я сразу пошел в нападение, потому что мой папа там играл. Но потом уже переиграл на многих позициях и в атаке, и в полузащите.

— Самого Дрогба когда-нибудь в жизни встречал?

— Нет.

— И с Моуринью не общался в «Роме» о том, как он сделал из Дидье суперфорварда?

— Тоже нет.

— Родители тебя строго воспитывали?

— Наоборот, всегда поддерживали в любых ситуациях. И всегда оставляли выбор за мной в футбольном плане — что делать, куда переходить. А ни о чем другом, кроме футбола, я в плане будущего не думал.

— Ты родился в крохотном Джаркургане, в 40 километрах от Термеза, рядом с афганской границей. Какие у тебя главные воспоминания о детстве?

— В Джаркургане я прожил до 12 лет, когда уехал в академию «Машала». Помню, что у нас было много коров и овец. Все мои друзья и братья, как и я, любили футбол, играли при первой возможности. Но родители говорили, чтобы сначала скот покормили, а потом на стадион шли. И в памяти осталось это чувство: «Ну, быстрее бы уже!»

— Близость границы с опасным Афганистаном не сказывалась на обстановке?

— Нет, все было спокойно. Хорошо, что негатив до нас не доходил. Плюс родители всегда подходили к моему воспитанию внимательно, проверяли, где я и что делаю.

— Родители до сих пор живут в том же доме, где ты рос?

— Да. Папа очень этот дом любит. Он практически сам его и построил.

Бывший тренер &laquo;Локомотива&raquo; Маркус Гисдоль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Приехал на тренировку: «А где тренер?» Отвечают: он нас покинул. Некрасиво». Откровенное интервью Баринова

— Бывший игрок «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, сейчас один из вице-президентов федерации футбола Узбекистана, по совету Сергея Галицкого открыл свою детскую академию. Ты о том же не задумывался?

— Бывает, такие мысли посещают. Но пока такие планы строить рано, нельзя отвлекаться от футбола. В будущем, если все будет хорошо, я этим займусь.

— То есть когда закончишь карьеру, точно вернешься в Узбекистан?

— Да, обязательно вернусь!

— Слышал, что тебе, как и всем узбекским детям, приходилось собирать хлопок.

— Бывало. Тогда я был маленьким, и нам надо было собрать немного хлопка — в четвертом классе норма была килограмма по три. Куда-то специально не ездили, собирали рядом с домом.

— Ты как-то рассказывал, что мог к хлопку камень доложить — для веса.

— Да, это проверенный способ! (Улыбается.)

— Знаю, в Узбекистане с таким уважением относятся к родителям и старшим братьям, что разговаривают с ними на «вы».

— Да, так и есть. И я в том числе.

— Слышал, ты большую часть зарплаты отправляешь родителям.

— Раньше всегда было так. Сейчас что-то и для себя получается откладывать. На дом, например.

— Родители были у тебя в гостях в Италии?

— Да, перед Новым годом. А мама до этого еще раз. Их все поразило. От Рима много положительных эмоций было.

— Рим или Самарканд? Последний меня просто потряс. Это один из самых красивых городов, которые я видел в жизни.

— Так и есть. Трудный вопрос! Но так как я из Узбекистана, мне Самарканд всегда будет ближе. Но Рим тоже очень красивый. Кстати, в Генуе многие знают про Самарканд. Но когда меня спрашивали о нем, я еще не говорил свободно на итальянском.

— У тебя уже есть ребенок. Насколько семья тебя изменила?

— Не скажу, что изменился, когда женился, а вот когда родился ребенок, возникли другие ощущения. Большое чувство ответственности появилось. В моей жизни это самое важное событие. По такому случаю папа в Джаркургане зарезал барана. У него было три больших барана, теперь осталось два.

— По узбекским традициям далеко не всегда жених успевает толком познакомиться с невестой. Ее часто выбирают родители, и до свадьбы молодожены едва знакомы. Как было у тебя?

— Невесту я сам нашел и полюбил! Познакомились через одного друга.

— Свадьба у тебя проходила в два этапа — «европейский», в Ташкенте, и национальный, в Джаркургане. На первом, говорят, пятьсот человек было?

— Точное число не назову, но очень много! (Улыбается.)

Элдор Шомуродов и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Элдор Шомуродов и Георгий Джикия.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ривалдо за руку выводил меня на поле. Никогда этого не забуду!

— Ты с детства мечтал играть в Европе. Можешь вспомнить момент, когда эта мечта у тебя родилась?

— Точный — нет. Это потихоньку накапливалось. Я должен был расти как футболист, плюс все в Узбекистане об этом говорили. И родители, и я хотели, чтобы играл в Европе.

— Из «Машала» ты перешел в один из ведущих узбекских клубов «Бунедкор», за который задолго до тебя играл Ривалдо, а тренировали его Зико и Сколари. Брал ли в детстве у них автографы?

— Более того, когда «Бунедкор» играл с «Машалом», Ривалдо выводил меня за руку на матч! Так удачно получилось — лучший в свое время игрок мира меня на поле выводит! Никогда этого не забуду. Тем более что и фотография осталась.

А когда уже я сам в «Бунедкоре» играл, один известный болельщик пообещал подарить мне и еще двоим игрокам новые айфоны, если выиграем. И мы выиграли. Он выполнил обещание! Я тогда еще айфон себе позволить не мог.

— А в Риме у тебя уже были встречи, которые запомнишь на всю жизнь? Общался, например, с Франческо Тотти?

— Пока нет. И встреч таких еще не происходило.

— Привыкание к какому месту было самым сложным? Ростов после Узбекистана, Генуя после Ростова, Рим после Генуи?

— Генуя после Ростова. Во-первых, тогда была пандемия, все было закрыто. Во-вторых, в Италии, да и вообще в Европе — совершенно другой менталитет. Просто полностью! И язык, конечно, тоже, который тоже нужно было учить.

— Герман Ткаченко рассказывал, что в «Дженоа» ты стал зарабатывать в пять-шесть раз больше, чем в «Ростове». Не мог звездняк начаться от таких денег?

— Как раз это для меня было не так сложно. Всегда советуюсь в таких вопросах с родителями, и они подсказывают, как поступить. И с агентами мне повезло. Без них было бы тяжело. Они очень помогали во всем. Когда подписали с ними контракт, был расписан план, как уехать в Европу. И все шло по этому плану.

— Подписали, когда ты в «Бунедкоре» играл?

— Да. Меня им посоветовал Самвел Бабаян, тренировавший «Пахтакор» и сборную Узбекистана.

— Мог ли остаться в «Ростове», если бы вы тогда прошли израильтян и сыграли в квалификации Лиги Европы с «Тоттенхэмом»?

— Думаю, да — остался бы тогда в «Ростове». Сложилось по-другому. У меня в начале того сезона была небольшая травма, из-за которой совсем не забивал. Но интересу «Дженоа» это не помешало.

— Никто в новой стране, новых клубах не задевал тебя высказываниями вроде: «Да откуда ты приехал?», «Что, у вас там в футбол играют?»?

— Нет, ни разу такого не было. Все только помогали. Трудно было, что вначале не мог с ребятами общаться, но они видели, что я учу язык, хочу его знать. Отсюда и отношение.

— Уже можешь в какой-то мере назвать себя итальянцем?

— Тяжело, но я стараюсь. И уже хорошо понимаю по-итальянски. Для этого потребовалось месяца три.

— Одеваться стал уже как итальянец?

— Есть такое. (Улыбается.)

— Как отнесся к тому, когда твой соотечественник Остон Урунов выложил знаменитое фото из ЦУМа?

— Сказал ему, что не нужно так делать. Потом на него давление было. Сам я в соцсети только футбольные фото выставляю. В жизни все меняется, возможно, придется быть активнее. Но сильно ничего не изменится.

(Кахор Муминов: «Элдор сделал Остону внушение, объяснил, что болельщики не поймут. Узбекистан небогатая страна, и не надо такие вещи выпячивать. Но Урунов молодой, потом извинился. Отношение к старшим — это в Узбекистане очень серьезно, тем более что Элдор — лидер и капитан сборной»).

— Из-за того фото Урунов в «Спартаке» и не смог себя проявить?

— Да как-то все не так сразу пошло. Эта история, много травмировался, а потом тренер поменялся.

— Слышал, что ты — человек верующий. Делаешь намаз пять раз в день, как положено мусульманам?

— Да.

— Сборная Узбекистана дважды в истории была очень близка к выходу на чемпионаты мира, а в этот раз даже не дошла до последнего отборочного этапа. Как у капитана, у тебя есть понимание, что случилось?

— Сейчас идет смена поколений. Много молодежи, поэтому в игровом плане сделали шаг назад. Строится новая команда, пришел новый тренер. Стараемся собрать коллектив, который выполнит эту задачу.

— Как складывается контакт со Сречко Катанецом?

— Хорошо. Иногда на итальянском общаемся — он ведь много лет там отыграл!

Никакой обиды на Моуринью после матча с «Ювентусом» у меня не было

— Ткаченко рассказывал, что из Рима для вас и для него последовали строжайшие инструкции по переговорам — вплоть до того, во что нужно быть одетым на их разных этапах.

— Да. Всегда знал, что в топ-клубах строгие правила, но когда это чувствуешь сам как игрок — ощущения другие.

— «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», других командах.

— Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.

— Уверенность не поколебалась?

— Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.

— Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.

— То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою. Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды. Здесь главное — терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, — но жду от себя большего.

— У тебя не возникло ощущения, что Моуринью поставил на тебе крест?

— Вообще нет. Так же работаем, как и раньше.

— Тэмми Абрахама брали из «Челси» за 40 миллионов евро, в разы дороже тебя. Ты понимал, что в основном тебе придется выходить на замену?

— Понимал. Но когда я переходил в «Рому», Абрахама еще не было. Мы с ним в хороших отношениях. И я вообще по всей карьере спокойно отношусь к необходимости выходить на замену.

(Кахор Муминов: «Элдор — один из лучших в мире по выходам на замену. Что в «Ростове», что в «Дженоа» он выходил со скамейки и решал. Послушайте, он ведь до сих пор лучший в «Роме» и всей серии А по показателю «гол плюс пас» на минуту, проведенную на поле. Это ли не показатель полезности и умения принести пользу, сколько бы минут тренер ни доверил тебе провести на поле? Играл бы Элдор больше — больше бы забил и отдал. Это очевидно». А если возвращаться к «Ростову», помните знаменитый гол «Краснодару» на 90-й минуте в синей резиновой шапочке для бассейна после столкновения головами с Мартыновичем? Это он тоже на замену вышел").

— В феврале вы с Мхитаряном переболели ковидом. Легко перенесли?

— Да. Это был омикрон. Болел три дня.

— В «Дженоа» ты играл под 61-м номером, в «Роме» вернулся к своему 14-му.

— Да, он был свободен.

— С учетом того, как мало ты сейчас играешь, нет мысли о том, чтобы в следующем сезоне снова надеть майку с 61-м?

— Нет. Не суеверен, не обращаю на это внимания.

— Вы же с Моуринью познакомились несколько лет назад в Москве, а теперь встретились в «Роме». Он оказался таким человеком, каким ты его себе представлял?

— Да, очень требовательным. И очень хорошим в тактическом плане.

— Известен факт, как он мотивировал юного ганца Феликса Гьяна, пообещав купить ему кроссовки за 800 евро, если он забьет.

— И купил!

— Тебя ничем подобным не пытался вдохновить?

— Нет. Гьян же молодой совсем, а я уже поопытнее. (Улыбается.)

— После поражения от «Ювентуса», когда вы вели 3:1 и проиграли 3:4, он персонально покритиковал тебя. Насколько болезненно ты к этому отнесся?

— Так получилось, что как раз после моего выхода на замену все пошло не так. Перед третьим, кажется, голом я ошибся. Так что никакой обиды на его слова не было. Есть только желание порадовать болельщиков. Они у «Ромы» просто потрясающие. На стадионе в каждой игре сумасшедшая атмосфера. И за его пределами часто узнают. Даже если накидываешь капюшон.

...Пройдет три дня после полуфинала Кубка Навруза, и в финале Узбекистан все в том же Намангане справится с Угандой, добавленной организаторами к трем среднеазиатским командам для экзотики, — 4:2. Раскрепощенный Шомуродов после гола в матче с киргизами сделает хет-трик. Впереди него за всю тридцатилетнюю историю национальной команды только бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, и дистанция — уже меньше десяти мячей. Нет сомнений, что она будет преодолена.

В Рим Элдор возвращается не только с четырьмя голами, но и с отличным настроением. И засомневавшемуся в нем Моуринью, а может, и кому-то другому во главе «Ромы» он еще все обязательно докажет.

Валерий Карпин
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Ростов
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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