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«У Миранчука есть шанс стать ключевой фигурой «Торино». Взгляд из Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Узнали, что думают на Апеннинах о дебюте Алексея в новом клубе.
Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Brianteo (Монца)
Монца
1:2
Торино
Голы
Миранчук, 43 (0:1), Санабрия, 66 (0:2), Мота, 90+4 (1:2)
Монца
Ди Грегорио Мари Марлон Биринделли Карлос Аугусту (Карбони, 63) Барберис Валоти (Гюткьер, 76) Раноккиа (Мота, 64) Капрари (Чурриа, 64) Петанья (Сенси, 77) Д`Алессандро
Торино
Милинкович-Савич Родригес Синго (Лазаро, 79) Джиджи Эйна Адопо (Сегре, 70) Риччи (Эмирхан Ильхан, 90) Миранчук (Влашич, 46) Линетти Санабрия Радоньич
Предупреждения
Мари 61’  -  Синго 19’, Адопо 36’
Судьи
Мариани (Италия)

В субботу «Торино» победил на выезде «Монцу» (2:1) в 1-м туре серии А. Этот матч стал дебютным в составе гранатовых для российского полузащитника Алексея Миранчука — он начал встречу в старте, на 43-й минуте открыл счет, классно реализовав выход один на один с вратарем после паса Санабрии, а в перерыве был заменен на экс—армейца Влашича из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Своим мнением об игре нашего легионера поделился с «СЭ» журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, который на протяжении двух сезонов вживую наблюдал за выступлениями хавбека за «Аталанту».

Алексей Миранчук празднует забитый мяч в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Торино&raquo;. У Миранчука — снова крутой дебют. Россиянин забил в первом же матче за «Торино»

— Что скажете про дебют Алексея в новой команде? — вопрос Соррентино.

— Искренне рад за него. Миранчук не стал ключевой фигурой в «Аталанте», но может стать таким в «Торино». Не зря же Джан Пьеро Гасперини два сезона готовил вашего парня для своего ученика Юрича. (Смеется)

— Первый матч — и сразу гол. Удивлены?

— Нет, конечно. Как я могу удивляться, если Миранчук забивал за «Аталанту» во всех подобных встречах — в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. У Алексея особенная любовь к таким мячам.

— Ожидали, что Юрич с ходу поставит Миранчука в старт?

— Да. Именно в силу того, что Алексей прекрасно знает требования Гасперини, а хорватский тренер публично называет его своим учителем. Тем более, русский полностью прошел с «Аталантой» предсезонную подготовку. Этим летом у него было мало игровой практики, но в занятиях он участвовал наравне со всеми. А мы знаем, что тренировочный процесс у Гасперини весьма суров.

— Когда Миранчук забил, Юрич от радости вылетел со скамейки запасных прямо на поле.

— Ничего удивительного! Во-первых, Иван — очень эмоциональный человек сам по себе. Во-вторых, он все же рисковал, когда с листа ставил Миранчука с первых минут. И Алексей молодец, что голом отплатил тренеру за доверие.

— Чем в таком случае объяснить замену в перерыве?

—  Так понимаю, что Алексей получил какое-то повреждение. Возможно, еще до своего мяча. Вот Юрич и решил не рисковать, тем более, ему надо было побыстрее запустить в дело и Влашича. Накануне Иван сказал на пресс-конференции, что «Торино» потерял целых сорок дней в ходе предсезонки из-за того, что команда оставалась прилично недоукомплектованной. А ведь она вся продлилась немногим больше этих сорока суток! Так что у Юрича просто нет времени на сомнения, вот хорват и бросает своих новичков на поле без паузы.

Алексей Миранчук. Миранчука заменили после первого тайма в дебютном матче за «Торино» из-за мышечной травмы

— Если сравнивать «Торино» с той «Аталантой», куда приходил Миранчук, то уровень конкуренции в Турине сегодня на порядок ниже. Как думаете, Алексей без проблем станет твердым футболистом стартового состава?

— Давайте не горячиться. Как мы уже вспоминали, в «Аталанте» ваш парень тоже забивал в своих первых матчах в каждом из трех турниров. Признаюсь, по 45 минутам в «Торино» Алексей не показался мне исполнителем, сильно отличающимся от того, что мы видели в «Аталанте». И сам по себе гол не меняет моего общего впечатления: Миранчуку по-прежнему следует прибавлять в спортивной злости и не выпадать из ритма на приличные по времени отрезки. В «Торино» у русского есть реальная возможность получать куда больше игровой практики, что способно позволить ему прогрессировать. Но говорить, что место в стартовом составе ему забронировано автоматически, я не торопился бы. Разумеется, такой конкуренции, как два года назад в «Аталанте», в «Торино» сейчас и близко нет, но все равно свое право на место в основе нужно доказывать регулярно. Юрич — жесткий тренер и ученик Гасперини, а это означает, что его тренировочный процесс требует максимальной концентрации.

Алексей Миранчук. «Торино» дает Миранчуку отличный шанс на перезагрузку. Теперь все зависит от него самого

— «Торино» взял Миранчука в аренду на один сезон с правом выкупа, который не является обязательным. В каком из двух клубов, на ваш взгляд, Алексей начнет чемпионат-2023/24?

— Здесь могу сослаться на мнение Гасперини. Главный тренер «Аталанты» искренне и публично пожелал Миранчуку, про которого он никогда не отзывался негативно, удачи в «Торино». Джан Пьеро надеется, что Алексей в итоге останется в Турине на постоянной основе. По мнению Мистера, это стало бы оптимальным решением для всех.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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24%

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Зенит 2
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2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
2
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
3
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
7
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
15
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
18
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
19
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
20
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 4 : 2
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 0 : 2
13.08 21:45
Лечче – Интер
 1 : 2
13.08 21:45
Монца – Торино
 1 : 2
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
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