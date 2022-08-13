Миранчука заменили после первого тайма в дебютном матче за «Торино» из-за мышечной травмы

Полузащитника «Торино» Алексея Миранчука заменили после первого тайма матча 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» из-за травмы.

По данным «СЭ», у 26-летнего россиянина небольшое мышечное повреждение. Футболист должен восстановиться к игре 2-го тура против «Лацио», которая пройдет 20 августа (начало — в 19.30 мск).

Сегодня, 13 августа Миранчук дебютировал за «Торино» и забил гол на 43-й минуте. После перерыва вместо него вышел Никола Влашич.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.