У Миранчука — снова крутой дебют. Россиянин забил в первом же матче за «Торино»

Для гола хватило 45 минут.

Взглянув на составы команд перед началом встречи, фанат кальчо мог бы засомневаться в том, какой из клубов дебютировал в эту субботу в главной лиге страны. Впервые поднявшаяся в серию А «Монца» мощно поработала летом на трансферном рынке, набрав игроков на несколько составов. Среди заметных новичков — защитники Пабло Мари (аренда из лондонского «Арсенала») и Андреа Ранноккья (свободным агентом из «Интера»), полузащитники Стефано Сенси (аренда из «Интера») и Маттео Пессина (аренда из «Аталанты») и форварды — Джанлука Капрари (аренда из «Вероны») и Андреа Петанья (аренда из «Наполи»).

«Торино» в межсезонье запомнился двумя вещами. Первая — драка спортивного директора Давиде Ваньятти и главного тренера Ивана Юрича, а вторая — аренды хорошо знакомых нам Алексея Миранчука из «Аталанты» и Николы Влашича из «Вест Хэма». При этом многие футболисты покинули туринский клуб. Громкий переход, правда, всего один: в соседний «Ювентус» за 41 миллион евро перешел один из лучших центральных защитников серии А Бремер.

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Что касается Миранчука, то российский полузащитник вышел в стартовом составе «Торино» несмотря на то, что в клубе он появился за два дня до старта чемпионата. Заметить 26-летнего футболиста в первом тайме было сложно, у туринцев не сверкали и старожилы, чего говорить о вновь прибывших. Но все же дебют можно считать удачным. На 43-й минуте «Торино» перехватил мяч на половине поля «Монцы», в пару передач дошел до штрафной, где форвард Антонио Санабрия вывел Миранчука один на один с вратарем. Россиянин аккуратно покатил мяч мимо Микеле Де Григорио и тут же побежал праздновать.

Между прочим, это первый пропущенный гол в серии А в истории клуба из пригорода Милана. Кроме того, теперь точно можно сказать, что Миранчук — король дебютов. Он ведь и в «Аталанте» начал очень бодро, забив в первом же матче в серии А «Интеру». Правда, потом все стало не так радужно.

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«Человек сделал свою работу. Первый тайм складывается удачно — Леша забил гол! Желаю «Торино» закончить матч победой. Это всего лишь маленький шажочек для Миранчука, но не более того. Это лишь первый тур чемпионата, до идеала еще далеко. Мы все очень рады, но в эйфорию впадать не нужно, спокойно», — сказал агент игрока Вадим Шпинев «СЭ».

Алексей Миранчук забивает дебютный мяч за «Торино». Фото Global Look Press

В перерыве вместо Миранчука главный тренер «Торино» выпустил на поле другого новичка — Влашича. Бывший футболист ЦСКА тоже был не очень заметен. Но усилия хорватского полузащитника и не понадобились. Самуэле Риччи и Санабрия подловили на ошибке «Монцу». Один перехватил и сделал навес, второй «ножницами» пробил в пустые ворота. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Торино».

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Замена же Миранчука связана не с игровыми причинами. Россиянин почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и его решили поберечь.