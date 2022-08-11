«Торино» дает Миранчуку отличный шанс на перезагрузку. Теперь все зависит от него самого

У трансфера в Турин есть сразу несколько больших плюсов.

Ну наконец-то! Алексей Миранчук прошел медосмотр в «Торино», проведет в четверг вечером первую тренировку в новой команде, а в субботу ждем его в заявке на матч 1-го тура серии А против «Монцы». Не исключено, что россиянин не просто окажется в заявке, но еще и выйдет на поле.

Алексея ждали в Турине еще 10 дней назад, но «Аталанта» затянула переговоры, и окончательная ясность наступила только в среду. Миранчук переходит на правах аренды на один сезон с правом выкупа. Если «Торино» воспользуется этой опцией, то, скорее всего, заключит с полузащитником долгосрочный контракт.

Впрочем, до этого пока далеко, а сейчас можно лишь порадоваться за Алексея, который получает хорошую возможность побороться за место в стартовом составе культового клуба серии А. В «Аталанте» он свои многочисленные шансы в двух сезонах не использовал, а вот в нынешнем «Торино» у него есть сразу три жирных плюса по сравнению с той ситуацией, когда Миранчук только перебрался в Италию.

Первый — это осознание того, где он находится и насколько серия А отличается от РПЛ. Приключения Алексея в «Аталанте» наглядно показали, что он приехал из «Локомотива» неподготовленным во всех смыслах. За красивой фразой «Я еду за мечтой» не оказалось того, что могло бы помочь осуществить эту мечту. Но после двух драконовских сезонов у Джана Пьеро Гасперини, который вообще не знает значения слова «мечта», у Миранчука появился тот самый бесценный опыт серии А, который и должен помочь ему в «Торино».

Второй плюс — это личное желание главного тренера «Торино» видеть его в своей команде. Иван Юрич, который играл у Гасперини, считает его своим учителем и поддерживает с ним хорошие отношения, имел возможность навести любые справки про Миранчука, не говоря о том, что хорват лично видел того в матчах серии А. Юрич настаивал на том, чтобы ему взяли именно Алексея. И это принципиальное отличие от ситуации, в которой Миранчук оказался при переходе в «Аталанту»: Гасперини знал россиянина очень поверхностно и не имел к его приходу практически никакого отношения. В «Аталанте» заведено так, что тренер называет те или иные необходимые характеристики новичка и нужные ему для усиления на поле позиции, а клуб подбирает под эти запросы футболистов. И Миранчука выбрал не тренер, а спортивный директор Джованни Сартори, который перешел этим летом в «Болонью».

Алексей Миранчук (справа) в матче за «Аталанту». Фото Global Look Press

Третий жирный плюс для Миранчука в «Торино» вытекает из второго. Поскольку здесь игрока выбрал сам тренер, то Юрич изначально понимает, в какой роли он собирается его использовать. У Гасперини это понимание применительно к Алексею изначально оказалось очень размытым, и недаром тренер затем провел множество экспериментов. Хотя Сартори хорошо знал требования Гасперини и всегда подбирал игроков по четким критериям, как раз с Миранчуком вышла какая-то загвоздка: его вроде как брали на роль дублера словенца Иличича, однако за два сезона ни тренер, ни окружающие так и не поняли, где же Алексей может быть максимально эффективен. Хотя сам Иличич при этом параллельно практически выпал из большого футбола. А Юрич изначально видит для Миранчука базовое место на поле — в качестве одного из двух игроков на позиции «под нападающим».

Если хорват, который славится вспыльчивым характером, резко не уйдет по какой-то причине в отставку, как он уже пытался сделать, то «Торино» собирается играть по схеме 3-4-2-1. Базовое атакующее трио выглядит на бумаге так: парагваец Санабрия — чистый форвард, хорошо нам знакомый хорват Влашич занимает позицию «под нападающим» слева, а Миранчук — справа. Дублер Санабрии — итальянец Пеллегри, реальный конкурент Влашича — серб Радоньич, потенциальный сменщик Алексея — сенегалец Шек. Правда, справа еще может сыграть и поляк Линетти, но если Шек, безусловно, может рассматриваться как конкурент Миранчука, то Линетти — явный дублер.

Если в «Аталанте» Алексей начинал с чистого итальянского листа, а будущее сразу погрузилось в густой туман, который так и не рассеялся, то в случае с «Торино» все четко и прозрачно. Есть Юрич, который понимает, какого игрока он взял. Выбрана роль на поле. А у самого Миранчука имеется теперь бесценный двухлетний опыт работы со специалистом, которого считает своим учителем нынешний наставник. То есть у Алексея есть на бумаге все базовые условия для того, чтобы начать получать постоянную игровую практику в серии А.

Миранчуку скоро исполнится 27 лет, и это прекрасный возраст для футболиста. Переход в «Торино» дает отменную возможность перезагрузить карьеру. Но эту возможность еще надо реализовать, и никто давать Алексею много времени на притирку не собирается. Доказывать свое право на постоянное место в составе надо с первой же тренировки и с первых же минут появления на поле в первом же официальном матче.

«Торино» — непростой клуб с богатой и уникальной историей и с требовательными болельщиками. Появление Миранчука подается сегодня в Турине как усиление и удачный трансферный ход. Алексею осталось доказать, что это не иллюзия.